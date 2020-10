Velasco: el "ajuste" de 135 millones "no ha comprometido" el gasto de universidades "ni ha puesto en riesgo contratos"

PSOE critica que "le quiten dinero a la universidad para luego venderlo como logro propio del Gobierno" y lamenta el "hachazo"

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha defendido que el "ajuste" de 135 millones a las universidades andaluzas que hubo de destinarse al Fondo de Emergencia Social y Económica por el Covid "en ningún momento ha comprometido el gasto corriente de las universidades ni ha puesto en riesgo contratos, derechos o proyectos de investigación", al tiempo que ha destacado que estas "están preparadas" para pasar a una enseñanza 'on line' si empeora la pandemia.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, ha asegurado que Junta y rectores "han planificado al detalle cualquier posible escenario para el curso 2020-2021, sin dejar nada a la improvisación", toda vez que ha incidido en el "enorme esfuerzo" que se lleva realizando por ambas partes desde el inicio de la pandemia", asegurando que "se actuó con determinación en el mes de mayo", cuando se decidió suspender la presencialidad hasta final de curso.

El consejero ha explicado que "salvo la excepción de la Universidad de Granada, donde se han suspendido las clases teóricas presenciales, en el resto de instituciones académicas el curso se viene desarrollando, según el modelo previsto", combinando la actividad presencial con la telemática".

De hecho, ha aclarado que las titulaciones han incorporado al inicio de este año académico esa modalidad, lo que "ha obligado a las universidades a reforzar sus equipos tecnológicos para poder desarrollar con garantías de calidad la docencia virtual, además de programar acciones formativas dirigidas al profesorado para reforzar su conocimiento de las metodologías docentes a distancia".

El curso 2020/2021 contabiliza más de 240.000 alumnos matriculados --casi 47.000 de nuevo ingreso--, junto a 30.000 profesores, investigadores y miembros de personal de administración y servicios y con una oferta académica integrada por un total de 1.129 titulaciones --398 títulos de grado, 561 másteres y 170 programas de doctorado--.

Velasco ha centrado parte de su intervención en las diferentes herramientas de planificación y coordinación puestas en marcha desde el inicio de la pandemia, resaltando la eficacia de la guía elaborada por la Consejería de Salud y Familia, gracias a la que las universidades públicas andaluzas vienen aplicando un protocolo de actuaciones para preservar la seguridad y salud de la población universitaria.

Esta guía incluye medidas de limpieza y desinfección, prevención y acondicionamiento de los centros y facilita, incluso, las recomendaciones a seguir ante un caso sospechoso o confirmado, así como los mecanismos que se pueden activar para el rastreo de los contactos.

El consejero ha recordado, no obstante, que cualquier guía o protocolo no está exento de actualizaciones, según lo requiera la normativa sanitaria que se vaya aprobando a razón de la evolución de la enfermedad. Además, se han creado grupos de trabajo, integrados por la Junta y las universidades, cuyo cometido es el de hacer un seguimiento y valorar la evolución y el impacto de la pandemia en las aulas.

25.000 TEST SEROLÓGICOS REALIZADOS POR SALUD

Velasco, que ha vuelto a agradecer a la comunidad universitaria "el enorme esfuerzo realizado estos meses", ha apuntado que una de las actuaciones que denotan que "Andalucía ha ido por delante en el desarrollo de las medidas de prevención recomendadas por el Gobierno de España en el ámbito universitario" ha sido la realización de más de 25.000 test serológicos por parte de la Consejería de Salud y Familias. Estas pruebas, con 78 PCR positivos y de carácter voluntario y se han practicado al profesorado y al personal de administración y servicios de las universidades públicas andaluzas.

Ha reconocido que la actual situación de pandemia "está teniendo un elevado coste en recursos públicos y ha forzado a adoptar algunas decisiones difíciles de aceptar". Así, se ha referido al "ajuste" de 135 millones de la partida presupuestaria asignada al sistema público universitario andaluz, que hubo de destinarse al Fondo de Emergencia Social y Económica puesto. Este "ajuste", a su juicio, "en ningún momento ha comprometido el gasto corriente de las universidades ni ha puesto en riesgo contratos, derechos o proyectos de investigación".

No obstante, ha remarcado que esa decisión se ha podido compensar a través de un ambicioso Plan de Inversiones, dotado con 165 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería y ya disponibles. Estos recursos se podrán destinar a la construcción de nuevos edificios, a instalaciones científicas y a equipamientos tanto docentes como investigadores. A estas cuantías se unen 61 millones más procedentes del tramo educativo del Fondo Covid estatal.

Además de todo ello, la Consejería ha abonado recientemente los más de 180 millones de deuda que el Gobierno anterior mantenía con el sistema universitario andaluz desde el año 2015.

Velasco se ha referido también al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que "incluye recomendaciones dirigidas a la Junta y las universidades para ganar en eficacia y eficiencia, racionalizar la oferta y redoblar esfuerzos conjuntos para que el sistema para que el sistema afronte los desafíos a los que empujan los nuevos tiempos".

La socialista María de los Ángeles Férriz ha señalado que la universidad "ha solventado" esta situación, pero que el Gobierno "no ha estado a la altura de estas circunstancias". Además, ha pedido al consejero que "defienda" al rector de la US, porque "es intolerable que ataquen al rector de una universidad por dar su opinión".

"Han tomado la decisión de quitar 135 millones a las universidades y están vendiendo que invertirán 165 millones de euros y es mentira", ha afirmado Férriz, que "ha añadido que le quitaron dinero a la universidad para luego venderlo como logro propio del Gobierno". "No es el momento más adecuado para este hachazo de millones a la universidad", ha aseverado, para lamentar que "han roto la colaboración con los rectores" e instar a Velasco "a recuperar el diálogo".

"LOS RECTORES NO SON DIOSES"

El consejero ha respondido que los rectores "no son Dios y que se tienen que someter a la ley". "Los alabaré cuando tengan razón y cuando no la tengan los criticaré", ha añadido, y ha señalado que la autonomía "no es hace lo que me dé la gana".

Desde Adelante Andalucía Guzmán Ahumada le ha dicho a Velasco que le "puso la cara colorada" el rector de la Universidad de Sevilla con sus declaraciones durante el acto de apertura del curso académico, y "luego se la puso colorada el propio Gobierno andaluz, porque ante la circunstancia de contagios masivos en Granada, la única solución es el cierre del curso universitario", por lo cual "si las decisiones solo se circunscriben a la universidad, el Gobierno constata que solo la universidad es el máximo responsable de dicho contagio".

El diputado de Vox Macario Valpuesta ha propuesto al consejero la creación de un comité científico-técnico entre administración, universidad y centros de investigación para reaccionar lo antes posible a futuras pandemias. Ha dicho que si están abiertos los colegios, "lo ideal es mantener la presencialidad en las universidades".

Desde Cs, Francisco José Carillo ha criticado que vuelvan a traerse a la comisión las declaraciones del rector de la Universidad de Sevilla, sobre las que el consejero "ya ha dicho lo mismo en varias comisiones, con datos y evidencias sobre algo que no ha existido, que son los recortes en la universidad". Este punto también ha sido criticado por el popular Ramón Herrera, quien ha destacado que "se ha actuado con previsión y coordinación con las universidades frente a esta situación".