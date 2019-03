Velasco descarta el cierre de Veiasa y garantiza "hoy por hoy" su estatus actual

Publicado 13/03/2019 14:01:50 CET

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha descartado este miércoles el cierre de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), encargada de las inspecciones técnicas de vehículos, y ha garantizado "hoy por hoy" su estatus actual, manteniendo como gestor de la misma a la Junta de Andalucía.

Así lo ha manifestado el consejero en una conferencia organizada por el Foro Joly Andalucía en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, que ha contado con la asistencia del vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, o el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, entre otras personalidades.

En este marco, Velasco ha negado el cierre de la compañía por parte del Ejecutivo andaluz a la par que ha matizado que "se podría plantear si tiene sentido para la Junta ser gestor de una empresa o no serlo". "Ese debate sí lo vamos a tener pero, hoy por hoy, garantizo que su estatus no va a cambiar", ha afirmado.

Preguntado por los resultados de las auditorias que se están llevando a cabo, el titular del ramo ha expresado que "como en todas las instituciones y organizaciones de tantos años saldrán cosas que no sean agradables" pero, ha continuado, "espero que la mayoría de cosas que se averigüen caigan dentro de la normalidad".

Así, ha destacado que en dicho marco la labor de la Consejería de Hacienda se basará en comprobar si desde un punto de vista "financiero y legal" se ha cumplido "la normativa, los objetivos o si los recursos se han utilizado correctamente", entre otros aspectos.

Tras las mismas, Velasco ha añadido que, de forma conjunta con la Consejería que lidera, verificará "el sentido en sí de muchas de las ayudas y de las empresas" para ver si tiene sentido su mantenimiento. "Se crearon hace 15 años cuando tenían una utilidad que ahora no la tienen. Lo que no queremos son entes que no sirven para nada y son un gasto", ha indicado.

Como ejemplo, el consejero ha dicho que la Agencia IDEA congrega a diversas empresas y agencias, las cuales "se van a reordenar y seguro que en algunos casos va a implicar el cierre de algunos de estos entes" dado que "hemos suprimido más de 80 entidades y esto va a continuar", ha concluido.