Velasco no teme "cambio de rumbo fundamental" en política económica tras 28A ni un gobierno "capaz" de dañar la economía

Publicado 18/04/2019 10:24:39 CET

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha indicado que, "personalmente", no abriga "el temor de que vaya a haber un cambio de rumbo fundamental sobre la política económica que se lleve a cabo en este país" tras las elecciones generales del 28 de abril, ni cree que "haya un gobierno en España que sea capaz de hacerle daño a la economía española y andaluza".

Así lo ha expresado este consejero independiente del Gobierno andaluz --aunque nombrado a propuesta de Ciudadanos (Cs)--, quien, en el marco de una entrevista concedida a Europa Press, y a la pregunta de si cree que la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central podría dañar la economía española y, por ende, la andaluza, ha respondido que "no creo que haya un gobierno en España que sea capaz de hacerle daño a la economía española y andaluza".

"Son gobiernos sensatos, centrados", ha continuado Velasco, quien ha argumentado además que "hay una tendencia central en cuanto al tipo de políticas que se pueden diseñar e implementar" en materia económica que, "aunque haya diferencias de unos partidos a otros, está ampliamente compartida por todos los partidos que tengan posibilidad de gobernar", es decir, excluyendo a "los extremos, tanto a izquierda como a derecha", según ha matizado.

De esta manera, el consejero de Economía espera de los miembros del próximo Gobierno central que salga de las urnas del 28 de abril, "sea quien sea, que sean sensatos", como está "seguro de que lo van a ser", y que "apliquen las políticas económicas realistas que este país necesita", para, así, "seguir progresando el conjunto de la economía y la sociedad, tanto española como andaluza".

Sobre la posibilidad de que se reprodujera a nivel nacional un pacto de gobierno entre el PP y Cs como se suscribió en Andalucía tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, Velasco ha apuntado que sobre eso no le "corresponde" opinar porque no milita "en ningún partido", aunque "me ha llamado Ciudadanos" para el Ejecutivo andaluz.

"BIEN ENCAJADO" EN EL GOBIERNO DE COALICIÓN ANDALUZ

En esa línea, ha defendido que se siente "muy a gusto, muy encajado con lo que estoy viendo" y con lo que está "haciendo" el gobierno de coalición constituido en Andalucía y "con la relación" que tiene con Cs. "Me siento bien encajado con esta situación política, y espero que continúe así durante el tiempo que ejerza como consejero de Economía", ha manifestado Velasco.

Para el titular andaluz de Economía, conviene "esperar" a ver "cuál es el resultado de las elecciones" generales, porque "el ajedrez político puede ser tan complejo que lo que se afirme hoy puede no tener cabida o sentido cuando se celebren" los comicios.

En todo caso, apela "a la sensatez, al sentido común que este país ha mostrado durante los últimos 40 años", y se muestra "seguro de que se llegará a algún acuerdo", que a él le "gustaría que lo liderara Ciudadanos", para que "haya gobernabilidad en este país, que lo necesita".

"Es muy importante que haya estabilidad política, para que los factores internos que explican el crecimiento económico sean mejorados y los empresarios vuelvan a invertir, y las familias vuelvan a sentir optimismo de cara al futuro y, a partir de ahí, la tasa de creación de empleo y de riqueza mejore", ha continuado Velasco, quien ha concluido insistiendo en que del nuevo Gobierno central espera "sensatez, sentido común", y "que se ejecuten aquellas políticas económicas que son compartidas por otros partidos y, a partir de ahí, mejore la situación económica".