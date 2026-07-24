La vendimia comienza en la DOP Montilla-Moriles (Córdoba) con buenas perspectivas y "excelente calidad" de la uva

Archivo - Vendimia en los viñedos del marco Montilla-Moriles. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles anuncia oficialmente el inicio de la campaña de vendimia 2026 en el marco vitivinícola. Esta labor tradicional marca de nuevo el comienzo de una de las recolecciones de uva más tempranas de toda Europa Continental, que cuenta con buenas perspectivas y una excelente calidad de la uva.

Según ha detallado el consejo en una nota, el pistoletazo de salida ha tenido lugar en las parcelas del elaborador Herederos de Ángel Lara Carmona, donde se ha comenzado el corte de las variedades tempranas blancas Moscatel y Sauvignon Blanc. La recogida de estas variedades sirve como preámbulo para la posterior recolección escalonada de la variedad Pedro Ximénez.

Las primeras valoraciones técnicas y de seguimiento en campo realizadas por el consejo regulador reflejan "unas perspectivas optimistas". Tras una campaña anterior caracterizada por un menor volumen de cosecha --que se situó en los 20 millones de kilos de uva--, para esta nueva campaña se estima un aumento significativo de la producción, previéndose un incremento de entre el 35% y el 45% respecto a la cosecha precedente.

Destaca "la excelente sanidad y calidad actual del fruto en toda la zona de producción". Las condiciones climatológicas registradas a lo largo del ciclo vegetativo han favorecido el desarrollo óptimo del viñedo, dando como resultado un estado sanitario impecable, libre de plagas y enfermedades criptogámicas, así como "un equilibrio perfecto de maduración".

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA Y EL TERRITORIO

Desde el consejo regulador afrontan este período "con ilusión y máxima responsabilidad, reconociendo el esfuerzo, dedicación y rigor de los viticultores, enólogos y bodegueros", a lo que añaden que "su labor coordinada, sumada al riguroso control de origen y calidad desplegado por el personal del consejo regulador en lagares y bodegas, garantiza la excelencia de los vinos y vinagres protegidos".

En este sentido, el consejo regulador asevera que mantendrá informado al sector y a los medios de comunicación del avance progresivo de las labores de recogida en los diferentes términos municipales y lagares a lo largo de las próximas semanas.