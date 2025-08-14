Las ventas de la industria se reducen en Andalucía un 3,2% en junio

Archivo - Imagen de archivo de una industria. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria disminuyó en Andalucía un 3,2% en junio respecto al mismo periodo del año anterior, 6,6 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 3,4%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de negocios de la industria mejoró en todas las comunidades autónomas en junio con Baleares (+16,9%), Madrid (+11,8%) y Asturias (+8,5%) a la cabeza, excepto en Andalucía en donde el índice cayó un 3,2%.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 1,4% en Andalucía, 1,6 puntos de diferencia con la media nacional (0,2%).

CIFRAS NACIONALES

En junio, la cifra de negocios de la industria aumentó en España un 3,4%, si bien la media acumulada en lo que va de año crece tan solo un 0,2%.

Por destino económico, en cifras originales, los bienes de equipo fueron el componente más dinámico, con un aumento del 8,9% interanual, seguidos por los bienes de consumo (+4,2%) y los bienes intermedios (+2,5%). El subsector energético fue el único en retroceder, con una fuerte caída del -10,6% interanual. Dentro de los bienes de consumo, los duraderos crecieron un 7,4% mientras que los no duraderos avanzaron un 4%.