Las ventas del sector servicios aumentan en Andalucía un 11,9% en junio, la segunda mayor subida a nivel nacional

Archivo - Un repartidor cargado de botellas de agua en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 11,9% el pasado mes de junio respecto al mismo periodo del año anterior, 3,1 puntos más que la media nacional, que fue del 8,8%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en junio con País Vasco (+12,9%), Andalucía (+11,9%) y La Rioja (+11,8%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (2,7%), Comunitat Valenciana (6%) y Asturias (6,6%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 7,9% en Andalucía, 2,2 puntos más que la media nacional (5,7%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,1% en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con La Rioja registrando el mejor dato, un 3,3% más, y Castilla-La Mancha el peor, con una subida del 0%.

Por su parte, a nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 8,8% en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,7 puntos superior a la del mes anterior y la segunda más elevada de este año tras la de marzo (+9,2%).

Con el avance de junio, las ventas del sector servicios encadenan 27 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 9,4% en el sexto mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 7,7% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7,2% en junio en tasa interanual, porcentaje seis décimas superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 27 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (junio sobre mayo), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se impulsaron un 1,2%, frente al repunte mensual del 0,2% experimentado en mayo.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,3% en el sexto mes del año respecto a junio de 2025, tasa dos décimas superior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.