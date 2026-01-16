Las ventas del sector servicios aumentan en Andalucía un 3% en noviembre

Archivo - Venta sector servicios en Andalucía. Imagen de Archivo - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA, 16 ENERO (EUROPA PRESS)

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 3% el pasado mes de noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,4 puntos menos que la media nacional, que fue del 4,4%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en noviembre con Comunitat Valenciana (+7,20%), País Vasco (+6,80%) y Aragón (+6,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha (2,70%), Andalucía (3%) y Asturias (3%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,1% en Andalucía, 1,5 puntos menos que la media nacional (4,6%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del -0,2% en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que registró una caída del 0,24%.

DATOS NACIONAL

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,4% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa una décima inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de noviembre, las ventas del sector servicios encadenan 20 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,3% en el penúltimo mes del año pasado, mientras que los otros servicios facturaron un 4,4% más que en igual mes de 2024.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un incremento interanual de su facturación del 8,7%, mientras que el comercio mayorista elevó sus ventas un 2,9% y el minorista, un 5,5%.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en las actividades inmobiliarias (+13,2%) y en las actividades administrativas (+6,1%), seguido de las actividades profesionales, científicas y técnicas (+3,8% en ambos casos), transporte y almacenamiento (+3,6%), hostelería (+2,9%) e información y comunicaciones (+2,3%).

Dentro de la hostelería, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en noviembre un 3,2% interanual, mientras que las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 2,3%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,6% en noviembre en tasa interanual, porcentaje dos puntos superior al de octubre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 20 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, subieron un 1,1%.

En los once primeros meses del año 2025, la facturación del sector servicios se incrementó una media del 4,6%, destacando el avance de los servicios de información (+19,2%) y el descenso en programación y emisión de radio y televisión (-1,7%).