Las ventas del sector servicios, infografía y gráficos

Mapa con variación anual del índice de cifra de negocios del sector servicios por comunidades autónomas en mayo de 2026. - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EPDATA) -

-- Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en mayo al 5,1% y suman 26 meses de ascensos

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