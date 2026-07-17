Las ventas del sector servicios, infografía y gráficos

Mapa con variación anual del índice de cifra de negocios del sector servicios por comunidades autónomas en mayo de 2026.
Mapa con variación anual del índice de cifra de negocios del sector servicios por comunidades autónomas en mayo de 2026. - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 17 julio 2026 10:36
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MADRID 17 Jul. (EPDATA) -

-- Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en mayo al 5,1% y suman 26 meses de ascensos

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/sector-servicios-facturacion-emp...

Infografía: https://fotos.europapress.es/abonados/infografias/f7669578

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