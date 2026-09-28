La VI Fiesta del Jamón Ibérico de Jaén se celebrará por primera vez en horario nocturno para evitar el calor

Presentación de la VI Fiesta del Jamón Ibérico - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VI Fiesta del Jamón Ibérico se celebrará el 3 de octubre en la capital jiennense --frente a la sede central de la Universidad Popular--, y será por primera vez en horario nocturno, desde las 20,00 a la 1,00 horas, con el objetivo de evitar las altas temperaturas de años anteriores y favorecer la asistencia de vecinos y visitantes.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de esta iniciativa impulsada por la asociación de comerciantes Gran Eje Avenida Comercial, con la colaboración del Ayuntamiento de Jaén.

La cita gastronómica, que servirá además como antesala de la Feria y Fiestas de San Lucas, contará con la participación de entre diez y doce cortadores de jamón que realizarán su labor en directo. Asimismo, el evento estará amenizado por la música de una charanga y ofrecerá diversos productos de la tierra.

El concejal de Comercio y Universidad Popular Municipal, José Manuel Higueras, ha destacado el trabajo de la asociación y ha calificado de "acto heroico" la trayectoria de los establecimientos que llevan "50 años abiertos".

Higueras ha defendido el potencial de la avenida de Andalucía como alternativa a las grandes superficies, destacando que el comercio de cercanía "genera un empleo masivo y una importante actividad económica". Por ello, ha apelado a seguir respaldando al comercio de barrio y ha recordado que recientemente se reunió con el colectivo para abordar mejoras que hagan la avenida "más habitable" y "más atractiva para el comercio".

Por su parte, el presidente de la asociación de comerciantes, Antonio Villena, ha explicado que el cambio al horario nocturno busca ofrecer una jornada con temperaturas "más agradables" y atraer a un mayor público.

Villena ha reivindicado la avenida de Andalucía como el "centro geográfico, comercial y económico de Jaén" y ha recordado que el evento busca dar visibilidad a los negocios de la zona, tras el éxito de ediciones anteriores donde la acogida "siempre ha superado las previsiones".

Otra de las novedades de esta sexta edición, además del cambio horario, será la incorporación de la empresa láctea jiennense Levasa. Su presidente y gerente, Antonio Martínez, ha detallado que participarán por primera vez ofreciendo una selección de sus productos, concretamente su queso viejo, como acompañamiento al jamón.

Desde la Junta de Andalucía, el delegado territorial de Empleo y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, Javier Carazo, destacado "la consolidación de esta actividad", que "será un éxito, como lo ha sido cada edición este lustro, por su apuesta por productos jiennenses y andaluces de primera calidad".

Carazo ha reseñado que esta iniciativa seguirá incidiendo en "activar e impulsar el comercio en esta zona referente comercial en Jaén", activación que confía se siga extendiendo también al resto de la ciudad.

En esta línea, Carazo ha felicitado a la asociación "por su buen hacer, por impulsar un amplio programa en pro de los comercios de la zona, por sumar fuerzas, por abanderar la unión como fórmula para que los negocios asociados sean sólidos y competitivos".

El delegado ha incidido en "el compromiso de la Junta de Andalucía con el pequeño comercio", y ha hecho referencia a la línea de ayudas para el asociacionismo comercial, que acaba de resolver la Consejería de Empleo, destinando 201.540 euros a siete asociaciones de la provincia jiennense.

En el acto de presentación de la VI Feria del Jamín Ibérico también ha participado el diputado provincial de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona; así como representantes de la Caja Rural y de la propia asociación de comerciantes del Gran Eje.