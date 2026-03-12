Los viajeros de un AVE Madrid-Sevilla son reubicados en dos trenes al sufrir el suyo una incidencia técnica en Córdoba

Archivo - Viajeros en la estación de trenes de Córdoba. - RENFE - Archivo

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros del tren AVE con salida de Madrid a las 13,00 horas de este jueves y llegada a Sevilla a las 15,39 horas han sido reubicados en dos trenes al quedarse detenido desde las 14,57 horas en Córdoba por una incidencia técnica.

Según han informado desde Renfe, a las 15,57 horas el maquinista ha comunicado que el tren de la incidencia no podía retomar la marcha, de manera que parte de los viajeros han sido reubicados en el tren Avant Antequera Santa Ana, con salida a las 16,50 horas y llegada a Sevilla a las 18,30, con hora estimada de paso por Córdoba a las 17,42 horas.

Mientras, el resto de viajeros afectados van a ser reubicados en el AVE con salida de Madrid a las 16,25 horas y llegada prevista a Sevilla a las 19,04 horas, que ha salido en doble composición y tiene hora estimada de paso por Córdoba a las 18,41 horas.

Al respecto, han destacado que Renfe está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.