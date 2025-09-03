La vicesecretaria del PSOE-A avisa de que sigue recibiendo "insultos" en redes sociales tras denunciarlo en Fiscalía

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 3 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha avisado este miércoles de que sigue "recibiendo los mismos insultos" en redes sociales cuando publica algún comentario después de haber anunciado el pasado mes de junio que registraba "una denuncia ante la Fiscalía por el odio" que venía "sufriendo" en dicho espacio virtual.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la también portavoz del Grupo Socialista se ha pronunciado sobre esta cuestión en respuesta a una pregunta sobre si se había producido alguna novedad respecto a dicha denuncia que presentó ante la Fiscalía.

"Lamentablemente, no", ha respondido María Márquez, que ha agradecido la pregunta sobre esta cuestión porque le "gustaría tener una respuesta lo más pronto posible", ha dicho para advertir a renglón seguido de que "sigue pasando" que, "cada vez que hay alguna publicación en las redes sociales, yo sigo recibiendo los mismos insultos".

"Por tanto, la indefensión es tremenda", ha advertido la portavoz socialista, quien se ha reafirmado en señalar, como sostuvo en el momento en el que anunció la denuncia, que ella daba ese paso no por ella misma, sino "por tantas personas que sufrimos estos insultos en las redes sociales, especialmente nosotras, a las que siempre se nos pone la misma coletilla, el mismo insulto, que es que con cuántos hombres nos hemos relacionado para llegar a tener las responsabilidades públicas que tenemos", ha lamentado.

Por tanto, "agradezco la pregunta", ha insistido María Márquez, que ha concluido realizando "un llamamiento" por "si sirve de algo" para que se avance en su denuncia, porque "no puede seguir pasando más tiempo", según ha finalizado.