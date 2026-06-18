Víctor López Cotelo recibe en Granada el Premio Nacional de Arquitectura 2024 de manos de la ministra de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, junto al arquitecto madrileño Víctor López Cotelo. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha hecho entrega este jueves del Premio Nacional de Arquitectura 2024 al arquitecto madrileño Víctor López Cotelo. "Espero que el futuro pase por una arquitectura como bien de interés general que aporte soluciones para construir ciudades más habitables y hogares llenos de dignidad", ha subrayado la ministra.

"La arquitectura está aquí para dar respuesta también al problema de la vivienda, para que la vivienda pública y protegida que proyectamos en nuestro país no pierda nunca ese carácter de calidad y sostenibilidad que da garantías de cohesión a la sociedad", ha afirmado Rodríguez, según ha trasladado el Ministerio del ramo en una nota.

La ministra ha destacado el "carácter pionero" de López Cotelo, así como su conocimiento y compromiso con el mundo académico: "La arquitectura de Víctor va más allá de su obra, porque supone un legado cultural para futuros arquitectos y para toda la sociedad. Su avanzadilla también ha llegado a las administraciones públicas".

A su vez, el secretario general de Vivienda, Agenda Urbana y Arquitectura y presidente del jurado, Iñaqui Carnicero, ha destacado la capacidad de López Cotelo para "integrar pasado y futuro desde el respeto a la memoria de los lugares, haciendo de cada intervención una oportunidad para incorporar nuevos usos y significados sin renunciar a lo existente".

"Algunos arquitectos construyen edificios, otros construyen una manera de mirar, de habitar y de comprender el mundo, como la obra de López Cotelo; una arquitectura que no busca imponerse al tiempo, sino dialogar con él", ha subrayado Iñaqui Carnicero.

Por su parte, Juan García Millán, arquitecto y editor, ha pronunciado la laudatio del galardonado, donde ha destacado la dimensión humana y cultural de una obra "comprometida con el habitar, la memoria de los lugares y la responsabilidad social de la arquitectura".

Tras recibir el reconocimiento, López Cotelo ha expresado su agradecimiento por el reconocimiento y ha reivindicado una manera de entender la arquitectura como un servicio a la sociedad y una responsabilidad hacia las generaciones futuras. En su discurso, también ha defendido una práctica profesional que huye de las fórmulas "preconcebidas" y se construye desde "la curiosidad, el conocimiento y la atención a las particularidades de cada lugar y cada proyecto".

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA 2024

El Premio Nacional de Arquitectura tiene por finalidad rendir testimonio de admiración a una persona física o entidad con personalidad jurídica que con su obra contribuya o haya contribuido de forma extraordinaria al enriquecimiento de los aspectos sociales, tecnológicos y sostenibles de la Arquitectura o el Urbanismo español dentro y fuera de nuestras fronteras. Está promovido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y está dotado con 60.000 euros.

Según ha explicado el Gobierno, este galardón busca servir como impulso y reconocimiento a propuestas que fomenten la arquitectura desde una perspectiva social, interdisciplinar y orientada a la promoción de la igualdad de oportunidades y de género en el país. Todo ello enmarcado en las líneas de actuación de la Casa de la Arquitectura.

En este año, la celebración del Premio Nacional de Arquitectura 2024 en Granada --ciudad en la que se encuentra la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada y obra de López Cotelo-- encarna "una capacidad singular para integrar lo nuevo con lo preexistente, abordando cada intervención con sutileza, profundidad y respeto por la memoria del lugar" de la obra de López Cotelo, tal y como destacó el jurado en su fallo, anunciado en el mes de diciembre.

EL GALARDONADO

Víctor López Cotelo, nacido en Madrid en 1947, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Etsam) desde 1969, con especialización en Urbanismo y Edificación. Inició su carrera en Alemania, en el estudio de Günter Behnisch, donde participó en las instalaciones olímpicas de Múnich (1970-72), experiencia que influyó en su visión integradora entre tradición e innovación.

Tras su regreso a España, trabajó con Alejandro de la Sota hasta fundar su propio estudio en 1979. Su obra se caracteriza por la precisión constructiva, la atención al lugar y la armoniosa relación entre lo nuevo y lo existente, con especial énfasis en la rehabilitación y el patrimonio.

López Cotelo ha desarrollado un pensamiento arquitectónico centrado en la relación entre arquitectura y vida cotidiana, donde el proyecto se entiende como una respuesta técnica y cultural al lugar. Se distingue por su capacidad para intervenir en contextos complejos, especialmente en proyectos de rehabilitación y transformación de estructuras preexistentes. Su enfoque técnico se basa en el estudio detallado del entorno, la historia del edificio y las posibilidades materiales de cada intervención.

La suya, de acuerdo con el jurado, es "una arquitectura profundamente coherente y rigurosa, caracterizada por un cuidado excepcional del detalle y una sensibilidad refinada". Su trabajo está guiado por una vocación de servicio público, así como por la atención constante a la sostenibilidad, la incorporación discreta de la tecnología y el rigor aplicado a la construcción. Este reconocimiento recoge también su proyección internacional y la labor docente de una práctica arquitectónica que conjuga rigor, sensibilidad y equilibrio.

Entre sus proyectos más destacados figuran la rehabilitación como biblioteca pública de la Casa de las Conchas en Salamanca (1993), intervención en el antiguo Hospital Militar del Campo del Príncipe para transformarlo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada (2015, Premio de Arquitectura Española), el Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca Española, en Pozuelo de Alarcón (2013), el conjunto residencial de Ponte Sarela (Santiago de Compostela, 2009) y el Ayuntamiento de Valdelaguna (1986), reconocida con el Premio COAM por su adecuación al entorno urbano.

Además de su actividad profesional, López Cotelo ha desarrollado una intensa labor docente y su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos la Medalla de Oro de la Arquitectura Española (2016).