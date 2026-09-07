Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz pugnarán por ser candidatos del PSOE a la Alcaldía de Córdoba

José Antonio Romero (izda.), Victoria Fernández y Ángel Ortiz pugnarán por ser candidatos del PSOE a la Alcaldía de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza Victoria Fernández, el concejal en el Ayuntamiento de la capital y diputado provincial José Antonio Romero y el también concejal en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz pugnarán en primarias para ser candidatos del PSOE a la Alcaldía de Córdoba en las próximas elecciones municipales de 2027.

A la oficialización de la precandidatura de Victoria Fernández, que tuvo lugar el pasado viernes, le han seguido este lunes la de José Antonio Romero, que la ha formalizado en torno a las 10,30 horas, y la de Ángel Ortiz, que ha hecho lo propio después de su compañero en el Consistorio cordobés, sobre las 11,15 horas.

En este contexto, Romero ha presentado su precandidatura para ser el alcalde de "la mejor ciudad del mundo", resaltando que puede poner al servicio de los cordobeses su experiencia, pues cuenta con ocho años como concejal en la oposición y trayectoria en la gestión municipal con Isabel Ambrosio.

En este sentido, Romero ha remarcado que los años en la oposición le han permitido "conocer perfectamente la Administración, conocer perfectamente el Ayuntamiento y su funcionamiento", además de "todos y cada uno de los barrios" de Córdoba, lo que le ha dado "el conocimiento de su gente, de cómo son, y de las posibilidades y las dificultades que tienen para llegar a fin de mes, y de las dificultades que tienen en sus propios barrios".

Es esta experiencia la que le permite conocer "cuáles son las necesidades y las dificultades que tiene esta ciudad", como la vivienda, pues "más de 6.000 personas que están esperando una vivienda de VPO"; unos servicios públicos de calidad, o el desarrollo económico y el empleo, destacando la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra.

Córdoba es el "centro del sur, por lo tanto, no hay mejor ubicación que la que tiene Córdoba", por lo que no se puede "desatender el desarrollo económico y las oportunidades que va a dar la Base Logística", al igual que no se pueden dejar pasar las oportunidades que "dan todos los días los empresarios y los sindicatos de esta ciudad", donde hay "empresas culturales, deportivas y turísticas", entre otras, que "están desarrollando y creando empleo todos los días", y a las que hay que atender.

Así las cosas, el ya precandidato, que ha afirmado conocer "perfectamente cuáles son las necesidades" de la ciudad, quiere encabezar "un proyecto común, colectivo, de todos y cada uno de los militantes" del PSOE, de los que se siente "muy orgulloso" y a los que ha pedido su apoyo.

Para concluir, José Antonio Romero ha puesto en valor que quiere crear "un programa electoral participativo, donde participen los sindicatos, los empresarios, la gente que hace gestión cultural, las empresas deportivas, los deportistas, los jóvenes, los mayores y todo el que tenga algo que decir por esta ciudad", porque el PSOE es el partido que "ha llevado a cabo la transformación" de España y es el que "puede llevar a cabo el cambio" de Córdoba.

ÁNGEL ORTIZ

También este lunes, el concejal Ángel Ortiz ha presentado oficialmente su precandidatura, un paso adelante que da con el objetivo de que la capital cordobesa se abra a "un nuevo tiempo". "Córdoba tiene talento, oportunidades y muchísimo futuro", pero no la ciudad no puede "seguir esperando", motivo por el que necesita un "Ayuntamiento que escuche, que planifique, que gestione, que cumpla y que rinda cuentas", ha asegurado.

De este modo, el ya precandidato ha explicado que esto lo quiere hacer "desde una nueva mirada: sumando, uniendo y contando con todo el talento que existe en la ciudad y también dentro del Partido Socialista", de modo que quiere construir un proyecto que no gire "alrededor de una persona, ni para enfrentar a unos con otros", sino que se presenta "para recuperar la confianza y para volver a ilusionarnos".

Para concluir, Ortiz ha señalado que aunque se trata de "un momento interno, un procedimiento que la militancia es la que debe de votar", no quiere "hacerlo solamente siendo endogámico", por lo que en la presentación de la candidatura ha estado acompañado por "distintos agentes culturales, sociales, deportivos y económicos de la ciudad", quienes le han mostrado "su apoyo".

VICTORIA FERNÁNDEZ

La parlamentaria andaluza del PSOE Victoria Fernández, el pasado viernes, fue la primera en presentar su precandidatura a las primarias del PSOE para ser la candidata socialista a la Alcaldía de Córdoba, una ciudad que es "el amor" de su "vida", algo que decidió "hace 30 años" y a la que ahora le "pide matrimonio".

Igualmente, resaltó que se trata de un día "emocionante" para ella, ya que, después de todo su recorrido "en la política municipal, en la provincial, en la autonómica, en la estatal y en la europea", esta candidatura es "lo que le da sentido a ese recorrido político". "Estoy aquí, quiero estar aquí, es donde quiero estar y con quien quiero estar" y ese "era el recorrido que tenía que hacer", aseguró.

Su objetivo es "hacer las cosas cercanas a la gente, hacerlas reales y con la capacidad de flexibilidad que solo las firmes convicciones permiten". Se trata de un proyecto que se hace "de una manera colectiva y de una manera participada". Igualmente, Fernández quiere "recuperar" Córdoba, "que deje de ser gris, que recupere el color, que recupere la alegría y que recupere la singularidad que tiene fuera de nuestras fronteras", porque Córdoba no es "una franquicia de otra ciudad".

Sobre la precandidatura de otros socialistas, que espera "consigan sus avales", Victoria Fernández aseguró que le parece "un paso muy valiente", recalcando el hecho de que el hecho de que "cualquier compañero decida también intentar liderar el proyecto" es "un ejercicio de responsabilidad y de valentía".

Para concluir, remarcó que quiere que la "militancia entienda" cuál es su proyecto "y, a ser posible, que lo comparta" para que "se enamore realmente de esa Córdoba que empezamos a dibujar". "La militancia y el partido es un instrumento para llegar, para llegar a la transformación de esta ciudad". Por lo tanto, los consensos que busca primero serán con la militancia y luego con los ciudadanos.

FECHAS

A la espera de la confirmación de las precandidaturas por parte del PSOE-A, una vez finalizado este lunes el plazo para la presentarlas, cabe recordar que, cuando hay solo un precandidato, se procede a su proclamación.

Si hubiera más de uno, entre el 9 y el 16 de septiembre se llevará a cabo la recogida de avales entre la militancia, cifra que tendrá que alcanzar el 15 por ciento para ser formalmente candidato en las primarias.

En caso de que haya más de un candidato proclamado, habrá una campaña de información entre el 17 y el 25 de septiembre, procediéndose a la jornada de votación en primera vuelta el sábado 26 de septiembre. De ser necesaria una segunda vuelta, se produciría el 3 de octubre.