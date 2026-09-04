Victoria Fernández oficializa su precandidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Córdoba

La parlamentaria andaluza del PSOE Victoria Fernández presenta su candidatura a las primarias del PSOE para ser la candidata socialista a la Alcaldía de Córdoba. - CANDIDATURA VICTORIA FERNÁNDEZ

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE Victoria Fernández ha presentado oficialmente este viernes su precandidatura a las primarias del PSOE para ser la candidata socialista a la Alcaldía de Córdoba, una ciudad que es "el amor" de su "vida", algo que decidió "hace 30 años" y a la que ahora le "pide matrimonio".

Así se ha expresado Fernández en declaraciones a los periodistas tras formalizar su precandidatura en la sede del PSOE, resaltando que se trata de un día "emocionante" para ella, ya que, después de todo su recorrido "en la política municipal, en la provincial, en la autonómica, en la estatal y en la europea", esta candidatura es "lo que le da sentido a ese recorrido político". "Estoy aquí, quiero estar aquí, es donde quiero estar y con quien quiero estar" y ese "era el recorrido que tenía que hacer", ha asegurado.

Su objetivo es "hacer las cosas cercanas a la gente, hacerlas reales y con la capacidad de flexibilidad que solo las firmes convicciones permiten". Se trata de un proyecto que se hace "de una manera colectiva y de una manera participada". Igualmente, Fernández quiere "recupar" Córdoba, "que deje de ser gris, que recupere el color, que recupere la alegría y que recupere la singularidad que tiene fuera de nuestras fronteras", porque Córdoba no es "una franquicia de otra ciudad".

Sobre la precandidatura de otros socialistas, que espera "consigan sus avales", Victoria Fernández ha asegurado que le parece "un paso muy valiente", recalcando el hecho de que el hecho de que "cualquier compañero decida también intentar liderar el proyecto" es "un ejercicio de responsabilidad y de valentía".

Para concluir, ha remarcado que quiere que la "militancia entienda" cuál es su proyecto "y, a ser posible, que lo comparta" para que "se enamore realmente de esa Córdoba que empezamos a dibujar". "La militancia y el partido es un instrumento para llegar, para llegar a la transformación de esta ciudad". Por lo tanto, los consensos que busca "primero es en la militancia y el segundo serán los ciudadanos".