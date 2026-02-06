El viento deja aviso naranja en toda Andalucía y la lluvia en Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, con el resto en amarillo

Imagen de la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo y su entorno próximo inundado tras el paso de la borrasca. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras el paso de la borrasca Leonardo, Andalucía vuelve a ser azotada por la nueva borrasca Marta, que dejará activados avisos naranja por lluvia en Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, y amarillo en el resto de la región, con precipitaciones que podrían acumular hasta 140 l/m2 en el entorno de Grazalema. Además, el litoral andaluz se verá afectado por diferentes alertas por oleaje.

Así lo expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, que señala que en la provincia de Cádiz se decretará la alerta naranja por lluvia en Grazalema desde las 10,00 horas hasta el final de la jornada, con acumulaciones de hasta 80 l/m2 en doce horas y más de 140 l/m2 en 24 horas.

La lluvia y la tormenta también obligarán a decretar aviso amarillo desde las 15,00 hasta la medianoche en Grazalema, la campiña, el litoral y el Estrecho, donde se prevé acumulación de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en las primeras doce. No se descarta la formación de tornados y mangas marinas. El viento de componente oeste azotará la campiña y Grazalema con rachas de hasta 70 km/h desde las 8,00 hasta las 21,00 horas (alerta amarilla) y de hasta 90 km/h entre las 12,00 y las 18,00 horas (alerta naranja).

En el litoral gaditano y el Estrecho también soplará viento intenso y habrá oleaje, con alertas naranjas por viento desde las 8,00 hasta las 21,00 horas y por oleaje desde las 10,00 hasta el final de la jornada. Se esperan rachas de hasta 90 km/h en el litoral y 100 km/h en el Estrecho, con fenómenos costeros de fuerza 7-8 y mar combinada del oeste de cuarto a seis metros.

En las tierras cordobesas, todas sus comarcas --Sierra y Pedroches, campiña y Subbética-- estarán bajo aviso amarillo por lluvia desde las 9,00 horas hasta el final de la jornada, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 y hasta 40 l/m2 en las primeras doce horas. Además, en estas zonas se activará alerta naranja por viento desde las 12,00 hasta las 18,00 horas, con rachas de componente oeste de hasta 90 km/h, descendiendo a amarilla entre las 18,00 y las 21,00 horas por rachas de 70 km/h.

En Sevilla, todas sus comarcas se verán afectadas por la lluvia. El aviso naranja estará activo desde las 6,00 hasta el final de la jornada en Sierra Norte, donde se esperan acumulaciones de hasta 80 l/m2 en doce horas y 15 l/m2 en la primera hora. En la campiña y Sierra Sur se levantará la alerta amarilla por lluvia en el mismo tramo horario, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas.

El viento soplará en toda la provincia, dejando el aviso amarillo activo en sus tres comarcas desde las 8,00 hasta las 12,00 horas, y ascendiendo a naranja desde esa hora hasta las 18,00 horas por rachas del oeste de hasta 90 km/h. Además, la tormenta activará aviso amarillo en la campiña desde las 16,00 hasta la medianoche, donde no se descarta la formación de tornados.

Asimismo, en Jaén, la lluvia activará avisos en todas sus comarcas --Morena y Condado, Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes de Jaén-- desde las 18,00 horas hasta el final de la jornada, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas. Además, en Valle del Guadalquivir y Capital y Montes se decretará aviso amarillo por viento desde las 12,00 hasta las 15,00 horas, que ascenderá a naranja hasta las 19,00 horas por rachas del oeste de hasta 90 km/h. En el resto de las comarcas se activará aviso amarillo por viento de hasta 70 km/h desde las 12,00 hasta las 20,00 horas.

En Huelva, se decretará alerta naranja por lluvia desde las 6,00 hasta la medianoche en Aracena, con acumulaciones de hasta 80 l/m2 en doce horas y 15 l/m2 en la primera hora. En Andévalo y Condado y el litoral se activará aviso amarillo por lluvias acompañadas de tormentas desde las 6,00 hasta el final de la jornada, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas en el litoral, y 60 l/m2 en Andévalo y Condado. En estas comarcas no se descarta la formación de tornados o mangas marinas.

El viento soplará en el litoral onubense desde las 8,00 hasta las 18,00 horas, y en Aracena y Andévalo y Condado desde las 12,00 hasta las 18,00 horas, con rachas del oeste de hasta 90 km/h. El oleaje activará aviso naranja desde las 9,00 hasta las 21,00 horas, permaneciendo el resto del litoral en amarillo, con vientos del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) y mar combinada del oeste de cinco a seis metros, principalmente mar adentro.

En la provincia de Málaga, en Ronda se activará aviso naranja por lluvia desde las 12,00 hasta el final de la jornada de este sábado, con acumulaciones de hasta 80 l/m2 en doce horas y hasta 100 l/m2 en toda la jornada. Las comarcas de Antequera y Sol y Guadalhorce estarán bajo aviso amarillo desde las 18,00 hasta el final del día, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas.

El viento activará aviso amarillo en Ronda y Sol y Guadalhorce desde las 12,00 hasta las 15,00 horas, ascendiendo a naranja hasta las 21,00 horas por rachas del oeste de hasta 90 km/h. En Antequera y la Axarquía, el aviso amarillo por viento de hasta 70 km/h estará activo de 12,00 a 21,00 horas. En las comarcas litorales de Sol y Guadalhorce y la Axarquía, se decretará alerta amarilla por viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros, desde las 12,00 hasta la medianoche.

En las tierras granadinas, la lluvia activará aviso amarillo en Cuenca del Genil, Guadix y Baza, Nevada y Alpujarras y la costa granadina desde las 18,00 hasta el final de la jornada, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas. El viento activará aviso naranja en la costa granadina desde las 12,00 hasta las 21,00 horas por rachas de componente oeste de hasta 90 km/h, mientras el oleaje mantendrá alerta amarilla hasta las 6,00 y desde las 18,00 hasta la medianoche, con vientos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros. Además, en las comarcas de Cuenca del Genil, Guadix y Baza, Nevada y Alpujarras, también se decretará aviso amarillo por viento de 12,00 a 21,00 horas, con rachas de hasta 70 km/h en las dos primeras comarcas y de hasta 90 km/h en la última.

Por último, en la zona oriental de la comunidad, en Almería se activará aviso naranja por fenómenos costeros hasta las 8,00 horas en Poniente y Almería capital. En el Levante, la alerta se mantendrá activa durante ese mismo tramo horario y volverá a activarse desde las 18,00 horas hasta la medianoche. En ambas comarcas se esperan vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de entre tres y cuatro metros.

En toda la provincia almeriense soplará el viento, dejando activo el aviso naranja en Poniente, Almería capital y el Levante desde las 12,00 horas hasta el final de la jornada, con rachas de hasta 90 km/h. En Valle del Almanzora y Los Vélez, así como en Nacimiento y Campo de Tabernas, se decretará aviso amarillo desde las 12,00 horas hasta el término del día por rachas de hasta 80 km/h. La lluvia activará alerta amarilla en Poniente y Almería capital desde las 12,00 horas hasta la medianoche de este viernes, con una previsión de acumulaciones de hasta 40 l/m2 en una hora en la parte más occidental de la comarca.

Además, en la zona costera de la provincia, el Levante y Poniente y Almería capital mantendrán activo el aviso amarillo por oleaje desde las 8,00 hasta las 18,00 horas y desde las 20,00 horas hasta el final de la jornada de este sábado, respectivamente. En estas zonas se esperan vientos del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de alrededor de tres metros.