El VIII Premio Internacional de Relatos sobre Olivar supera el centenar de obras recibidas a un mes de acabar el plazo

JAÉN 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El VIII Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo, que convoca Ferias Jaén y organiza la Asociación Cultural Másquecuentos (MQC), ha recibido más de un centenar de obras cuando aún queda algo más de un mes para que finalice el plazo de presentación.

De esta manera, "está batiendo este año su récord de participantes", según ha informado la asociación organizadora, desde la que se ha recordado que este certamen de relatos cortos y microrrelatos gira en torno a la cultura del olivar y tiene algunas "singularidades".

Entre ellas, ha destacado que los cuentos preseleccionados por parte de su comité de lectura se publican en el portal web www.masquecuentos.es para fomentar de esta manera no solo la creación literaria, sino también la lectura.

Desde mediados de junio, cuando se abrió el periodo de recepción de originales, escritores de diez países (España, Argentina, Canadá, México, Colombia, Cuba, Andorra, Bélgica, Brasil y Gran Bretaña), diez comunidades autónomas y 20 provincias españolas han remitido ya sus historias a este concurso, "el más importante del mundo dedicado a la temática oleícola".

Esta cifra de autores podrá seguir aumentando en las próximas semanas, ya que el plazo de presentación está abierto hasta el 30 de septiembre. Como en anteriores ediciones, los participantes deberán citar en sus textos al menos algún elemento relacionado con el olivar o el aceite de oliva.

Los trabajos oscilarán entre las 1.500 y las 3.000 palabras, en el caso de los relatos cortos; mientras que los microrrelatos deben tener entre 100 y 200 palabras.

Entre todos los escritores cuyas historias se publiquen en el citado portal literario (hasta ahora han sido 72 de las más de 100 recibidas) se repartirán más de 3.300 euros distribuidos entre los nueve premios establecidos en este concurso.

La mayoría de ellos serán otorgados por un jurado presidido por Salvador Compán, otros dos se elegirán por votación popular y, además, se ha establecido un novedoso galardón creado para distinguir a la mejor imagen que acompañe a los cuentos publicados.

A estos galardones se sumará una experiencia oleoturística que tendrá lugar en Úbeda para los premiados en cada categoría, las botellas de AOVE Puerta de Las Villas que reciben los ganadores y el sorteo de regalos, entre ellos una cesta Degusta Jaén cedida por la Diputación.

La información íntegra sobre este premio se puede encontrar en el portal www.masquecuentos.es, donde se recogen las bases y se incluye el formulario que deben rellenar los autores que deseen participar en este concurso, que cuenta con el patrocinio y la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas.