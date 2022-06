Vilches (Jaén) acogerá del 23 al 25 de junio la segunda edición del Festival de Danza Contemporánea Vildanza

JAÉN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Festival de Danza Contemporánea Vildanza se celebrará del 23 al 25 de junio en Vilches (Jaén) con la participación de siete compañías nacionales e internacionales.

El Mirador de la Esperanza será el escenario de los espectáculos, según se ha indicado este miércoles durante la presentación del evento, en el que han intervenido su codirector artístico, bailarín y coreógrafo, Mario Bermúdez; el alcalde de la localidad, Adrián Sánchez, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Este último ha destacado que "Vildanza es un proyecto turístico-cultural de alto nivel", que pretende convertir a Vilches "en referente de la danza contemporánea". "Es una vuelta a la ilusión, a la alegría, a vivir los espacios al aire libre y, sobre todo, a vivir en primera persona lo mejor de la danza contemporánea a nivel internacional", ha dicho.

Ha valorado que se trata de "una actividad novedosa, original, fresca y singular" en la provincia y en Andalucía. "Me atrevería a decir que es un actividad diferente en el marco nacional de la danza contemporánea por algunas cuestiones que le dan un especial carácter turístico, como es la utilización de los espacios públicos, lo que permite conocer el municipio de Vilches de una forma singular", ha comentado.

Además, según ha añadido, "se hace con un cariño e ilusión especial" y ha aventurado "que no dejará indiferente a nadie y llamará la atención a multitud de personas que se desplazarán durante esos días a esta localidad de El Condado.

Al hilo, el diputado de Promoción y Turismo que ha recordado que este municipio forma parte de dos productos turísticos de la provincia, la Ruta de los Castillos y las Batallas y el Viaje al Tiempo de los Íberos.

Por su parte, el alcalde ha remarcado que este proyecto nace de la mano de un vilcheño que decide apostar por su pueblo: "Mario vuelve a Vilches y desde Vilches ofrece todo su arte".

"Cuando se junta el amor por la tierra, tanto de las administraciones como de los artistas, sucede esto, un festival de danza contemporánea en un lugar emblemático del pueblo como es el Mirador de la Esperanza, donde está el monumento que hicimos a los fallecidos por la pandemia y en homenaje al personal sanitario, por lo que estamos ante un festival único en un lugar único", ha señalado.

Por su parte, el codirector artístico de Vildanza ha invitado a los amantes de la danza a visitar Vilches con motivo de un festival en el que se podrá ver "de lo mejor que existe a nivel nacional e internacional".

"Nos mueve mucho nuestro pueblo, la naturaleza, el ambiente y sus rincones. Unir la naturaleza a la danza contemporánea es un tesoro, por eso os animo a que vengáis a esta segunda edición para ver la danza en un atardecer, con otro tipo de iluminación", ha afirmado.

MONTAJES

El festival cuenta con la dirección artística de Marcat Dance, compañía internacional de danza contemporánea afincada en Vilches que presentará el 24 de junio dos montajes: 'Duet Alanda' y 'Adama'.

Para la jornada del día 23 se ha programado la actuación de Chey Jurado & Akira Yoshida con 'Hito'; Clémence Juglet ofrecerá el espectáculo 'Tengo qué...'; y Asun Noales-Otradanza pondrán en escena 'Vacío'.

El festival finalizará el 25 de junio con Look at Things Different y el espectáculo 'Somos'; The Colectivo y el montaje 'Rojo', y Sharon Fridman y su 'Hasta dónde?' Cada jornada comenzará a las 20,30 horas y el acceso será libre hasta completar el aforo. La fiesta final con Polo DJ Set será en la piscina municipal a las 23,00 horas.