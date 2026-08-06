Vilches (Jaén) contará con 13,7 millones para hacer frente a los daños del temporal

Visita a Vilches - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vilches (Jaén) recibirá más de 13,7 millones de euros para avanzar en la recuperación de los daños ocasionados por las inundaciones de principios de año, reparar infraestructuras municipales y caminos rurales, y respaldar al sector agrario de la localidad.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, acompañado por el alcalde de Vilches, Adrián Sánchez Ruiz, ha detalado que el municipio recibirá 2.106.848,07 euros destinados al Ayuntamiento para ejecutar 12 actuaciones de reparación, restitución y mejora de infraestructuras municipales; 6.282.453,04 euros para desarrollar quince actuaciones en caminos rurales; y dos pagos al sector agrario por un importe conjunto de 5.364.290,33 euros.

"El Gobierno de España está ofreciendo una respuesta integral a las consecuencias de los temporales, atendiendo tanto los daños sufridos en los espacios públicos como las necesidades de los agricultores y agricultoras y la recuperación de los caminos que permiten acceder a las explotaciones", ha señalado Fernández.

Las actuaciones municipales se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado tras los temporales, y estarán financiadas al 100% por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Estas 12 intervenciones están dirigidas a reparar calles, redes de saneamiento y evacuación de aguas, muros de contención y equipamientos municipales afectados por las inundaciones registradas el pasado 27 de enero.

La actuación de mayor cuantía será la construcción de una nueva red de pluviales en Miraelrío, con una inversión estimada de 580.094,60 euros. En esta misma pedanía se sumará otra actuación en la calle Miraelrío, presupuestada en 122.837,28 euros, sumando ambas intervenciones un total de 702.931,88 euros.

La segunda actuación de mayor cuantía de las incluidas en la ficha municipal contempla una inversión de 482.687,63 euros en la calle Fuentezuelas. Asimismo, se destinarán 160.895,88 euros a la calle Primero de Mayo; 121.637,28 euros a la calle San Gregorio; 148.933,69 euros al Cerro de la Virgen; 32.304,39 euros para el colector de saneamiento de la Cuesta de la Piscina; 128.716,70 euros para un muro de contención en la calle Camino Real; y 80.447,94 euros para otro muro en la calle Pastores.

En el núcleo de Guadalén se actuará en el Centro de Educación con un presupuesto de 32.304,39 euros, mientras que la relación de proyectos se completa con 167.331,71 euros para el Teatro Municipal y 48.456,58 euros para el Pabellón Polideportivo de Vilches.

Por otra parte, el subdelegado ha puesto en valor las ayudas destinadas a los agricultores de Vilches afectados por los temporales. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado un primer pago de 5.226.300,27 euros a 499 titulares de explotaciones agrarias del municipio, al que se ha sumado un segundo pago de 137.990,06 euros para diez titulares, alcanzando un respaldo económico conjunto de 5.364.290,33 euros.

Asimismo, el Gobierno de España financiará con 6.282.453,04 euros un total de 15 actuaciones en caminos rurales del término municipal de Vilches afectados por las lluvias y las inundaciones, con el fin de recuperar vías esenciales para el acceso a las explotaciones agrícolas y reforzar la movilidad y seguridad en el entorno rural.

Estas actuaciones forman parte del paquete de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España para financiar la reconstrucción y mejora de las infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios de la provincia de Jaén, la cual lidera en Andalucía la recepción de estas ayudas con alrededor de 2.500 actuaciones previstas.