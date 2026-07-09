Villafranca, Villanueva de Córdoba y Montoro proyectan en espacios públicos el España-Bélgica de este viernes

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Villafranca de Córdoba, Villanueva de Córdoba y Montoro se preparan para vivir este viernes el partido de cuartos de final del Mundial 2026 que enfrentará a España con Bélgica, a partir de las 21,00 horas, en espacios públicos, con pantallas gigantes y con distintas actividades alrededor del partido.

En el caso de Villanueva de Córdoba, según ha publicado el Ayuntamiento en su perfil de Facebook, consultado por Europa Press, de forma previa al partido se ha convocado a niños y jóvenes en el Centro Joven para participar en un taller para crear aplaudidores con los que animar a 'La Roja' durante el partido, que podrá seguirse desde el mismo recinto desde las 21,00 horas.

Por su parte, Villafranca de Córdoba ha anunciado también en su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, la proyección del partido en una pantalla gigante que se ubicará en la Caseta Municipal. Este espacio estará abierto desde dos horas antes del partido, para "disfrutar en familia y con amigos" del fútbol con "emoción y mucho ambiente".

También en la comarca del Alto Guadalquivir, la localidad cordobesa de Montoro vivirá una fiesta por partida doble, pues la celebración de la Verbena de El Carmen llenará de vida la noche en la Plaza de Abastos, donde, a las 21,00 horas, podrá vivirse el España-Bélgica, para después continuar con la fiesta con DJ Pako Triángulo, el grupo de baile Katy Reyes y el grupo Los Malos Tiempos.

En Córdoba capital, donde, por el momento, no está prevista la instalación de pantallas gigantes para seguir el partido de octavos de final, sí que se ha visto afectada la celebración del IV Festival Flamenco Planneo, que ha retrasado su comienzo de las 22,00 a las 23,00 horas para no coincidir con el partido de la Selección Española.