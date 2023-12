Villamandos aboga por "una renovación generacional muy fuerte" en el sector de la investigación: "Necesitamos liderazgo"

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado que "se necesita hacer una renovación generacional muy fuerte en el sector de la investigación y de las universidades", para lo que "necesitamos personas que no solamente tengan un buen currículum investigador, sino que también tengan esa capacidad de liderazgo para tirar de los grupos de investigación".

Así lo ha indicado el consejero en una entrevista a Europa Press al hablar del Programa Emergia, un programa postdoctoral de excelencia "para incorporar a personas de una trayectoria investigadora importante y, sobre todo, y quiero hacer hincapié en esto, con capacidad de liderazgo" para que contribuyan a fomentar la investigación científico-técnica de excelencia en la región. "Además por primera vez, hay un compromiso de estabilidad", ha subrayado el consejero.

"Una cosa que nos ha pasado siempre y que llamábamos las 'bolsas de frustración' es que nos traíamos a personas muy buenas del extranjero que estaban en una posición, que querían volver a Andalucía, pero que cuando se acababa su contrato no se sabía qué iba a pasar y era un problema, evidentemente, para estas personas, pero también para las instituciones. Ahora ya se establece desde el minuto uno un compromiso de estabilización", ha remarcado el titular de Investigación.

De este modo, ha continuado, "cuando estas personas acaben su contrato, la universidad o el centro de investigación tendrá que convocar una plaza para que esta persona se pueda estabilizar, evidentemente con todos los requisitos de competitividad, igualdad, mérito y capacidad", lo que va a ser "una herramienta importante para las universidades, para hacer política de personal, ya que deberían planificar cómo quieren su plantilla en un número de años".

Por otra parte, el consejero se ha referido a las ayudas por importe de ocho millones convocadas para financiar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental que den respuesta al problema de la sequía que afecta a Andalucía, porque "tenemos que intentar mejorar todo lo que es la eficiencia, el ahorro de agua, y las distintas medidas que nos puedan permitir, evidentemente, afrontar la sequía mediante la innovación y nuevos desarrollos".

"Hicimos una consulta a las distintas consejerías sobre dónde veían ellas que podían tener necesidades de desarrollo, se hizo una consulta pública al sector empresarial, al sector investigador y a la academia, para ver si tenían una oferta tecnológica de una aplicación medianamente próxima para poder desarrollar. Tuvimos unas noventa propuestas y puesto que hay una necesidad y hay gente que nos puede dar soluciones, hemos abierto esa convocatoria", abierta hasta el próximo 22 de enero, y "estamos esperando a ver qué soluciones se nos plantean".

"Son soluciones que tienen que ser innovadoras, soluciones que tienen que tener unos TRL algo altos, es decir, una capacidad de aplicación no inmediata, porque si no ya estaría en mercado y no sería necesario, pero sí que en un poco tiempo podamos aplicar y de esa forma afrontar y estar preparados para esperemos la próxima sequía porque esta se acabe ya", ha manifestado Gómez Villamandos.