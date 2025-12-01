Villamandos apela a "sociedad en su conjunto" para afrontar problemas de salud mental en la juventud

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

LA CAROLINA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha apelado este lunes a "la sociedad en su conjunto" para afrontar problemas de salud mental que puedan afectar, especialmente, a la juventud.

Así lo ha indicado en La Carolina (Jaén) y a preguntas de los periodistas sobre el apoyo que se presta desde las instituciones educativas en este ámbito, con casos recientes que han llegado al suicidio. Una hipótesis que la Policía Nacional baraja en la muerte de dos menores de 15 y 16 años que aparecieron muertas este sábado en el parque de La Concordia, en la capital jiennense, siempre a expensas del desarrollo de la investigación, sobre la que se ha decretado el secreto de sumario

"Nos encontramos ante un hecho lamentable, un hecho de esos que no deberían pasar y que ponen de manifiesto también la deriva que está tomando nuestra sociedad. Y todo eso lo tenemos que atajar entre todos. Y tenemos que intentar todas las administraciones colaborar en el ámbito de la salud mental", ha afirmado Gómez Villamandos.

Al hilo, ha señalado que "casi todas" las universidades andaluzas tienen ya una unidad de salud mental, gabinete de atención psicológica" y desde la Junta se está trabajando con ellas "para establecer un protocolo de derivación directa" de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria a los servicios de salud mental, "sin que tengan que empezar de nuevo un recorrido.

El titular de Universidad, Investigación e Innovación ha explicado que están "pendientes de establecer ese protocolo" y espera que se haga "en breve", de modo que se pueda "agilizar toda esa labor que se viene realizando por todas las administraciones".

"Es una lacra y una lacra preocupante. Y aquí es una cuestión de la sociedad en su conjunto y todos tendremos que tomar ahí cartas en el asunto, igual que en otros muchos temas", ha concluido el consejero.