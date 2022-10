Villamandos critica un Estatuto del Becario "sin diálogo" con universidades y alerta de "problemas" para su aplicación

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha criticado que el Estatuto del Becario se haya elaborado "sin diálogo con el agente principal, las propias universidades", y ha advertido de que "hay muchos problemas" a la hora de su aplicación.

Así ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser cuestionado al respecto. Ha dicho que "nos alineamos con el sentido común" y que "no solo la CEOE y la CEA están en contra del Estatuto del Becario, sino también todos los rectores españoles, e incluso la representación estudiantil de las universidades públicas", y "están en contra no solo por el resultado sino también por la forma en que se ha hecho, sin diálogo con el agente principal, que son las propias universidades".

"Estoy convencido de que al final las universidades encontrarán una solución, pero también pone en grave peligro toda la formación que se hace desde la FP", porque "qué ser persigue con esta situación", se pregunta. Ha añadido que "hay muchos problemas a la hora de aplicación de este estatuto" y ha apuntado que "no hay que olvidar que muchos de nuestros estudiantes hacen prácticas en las administraciones y habría un auténtico problema para hacer cualquier tipo de contrato de este tipo".

Pero, ha agregado, "no solo está el tema de las prácticas extracurriculares, que están en peligro, sino también de las prácticas que se realizan dentro de los estudios, que se pide que se dé de alta en al Seguridad Social". "Sabe la cantidad de estudiantes que hacen prácticas curriculares fuera de la universidad", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "además se va a crear una discriminación puesto que habrá unos que cotizarán porque tienen esas prácticas, y otros, porque no las tienen, no van a cotizar".

"No sabemos muy bien los que se persigue" con este Estatuto, ha incidido Villamandos, quien ha defendido que "las prácticas incorrectas son mínimas", ya que la inspección de trabajo y las propias universidades "las vigilan mucho".

De este modo, ha pedido "un marco para desarrollar todo esto con flexibilidad" y "no intentar llegar a un acuerdo solamente con la representación sindical, como se ha hecho por parte del Ministerio de Trabajo, para poner esto encima de la mesa sin escuchar a los primeros actores que son el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Educación, las universidades y la representación estudiantil".