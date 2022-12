Villamandos critica el "sesgo ideológico" de la LOSU: "Si PP hace una ley de este tipo tenemos a la gente en la calle"

SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha criticado el "sesgo ideológico" de la recién aprobada Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que "atiende más reivindicaciones independentistas que a lo que es la constitución de un sistema universitario español", toda vez que ha apuntado que "si el PP llega a hacer una ley de este tipo tenemos a la gente en la calle".

En una entrevista a Europa Press, el consejero ha afirmado "no tener nada en contra" del fomento de las lenguas cooficiales, pero "también se podrían haber puesto otras cosas muy importantes para las universidades y cuya financiación no vendría nada mal, como es todo el tema de la cultura, del emprendimiento, de toda esa universidad moderna que queremos construir entre todos, cosa que se ha dejado al margen".

Así, ha asegurado que "es una ley que está cargada de un sesgo ideológico muy importante, que atiende en ese sesgo ideológico más reivindicaciones independentistas que a lo que es la constitución de un sistema universitario español". De hecho, "creo que la palabra español al final ha desaparecido del texto y solo se habla de un sistema universitario".

"Es una ley que creo que no va a favorecer lo que necesitan las universidades, una ley que con la suficiente flexibilidad y a la vez una rendición de cuentas importante permita a las universidades marcar una trayectoria para ser mucho más competitivas y mucho más eficaces", ha destacado Gómez Villamandos.

El consejero ha añadido que "creo que ha sido una gran oportunidad perdida y espero que tengamos un gobierno diferente en 2023, con la suficiente mayoría como para derogar esta ley y hacer una ley que sea la que el sistema universitario español necesita", toda vez que ha insistido en que "no se ajusta a la realidad de lo que se necesita en la universidad".

"Se habla de una financiación de un 1% de media, pero si es de media habrá algunas comunidades que no lleguen a ese 1%, y si se van a quedar en el 0,5% y otras suben al 1,5 al final seguimos teniendo un problema con algunas universidades". "Es verdad que eso ya es competencia de la comunidad, pero el ministerio es el responsable de marcar el futuro de las universidades", ha remarcado.

Así, ha añadido que en Andalucía "estamos ya en el 1%. Nos gustaría crecer más, pero de una forma lógica y coherente, por objetivos, y sobre todo porque crecemos en competitividad y en proyección internacional". "No es la ley que necesita el sistema universitario, lo he venido diciendo desde siempre, no solamente como opinión propia, sino como opinión de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE)".

"Los rectores siguen opinando lo mismo, los estudiantes tampoco están conformes con la ley, los consejos sociales tampoco ni los sindicatos", ha añadido el titular de Universidad, quien ha afirmado que "si el PP llega a hacer una ley de este tipo teníamos a la gente en la calle".