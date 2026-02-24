Villamandos pide "una financiación digna" para mejorar los servicios en Andalucía en la entrega de Banderas en Córdoba

Villamandos (centro), entre Nieto y Molina, junto a las personas y representantes de instituciones, entidades y empresas reconocidas con las Banderas de Andalucía 2026 en la provincia cordobesa, con motivo del 28F. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha exigido "una financiación digna y suficiente" para continuar dotando a Andalucía de los mejores servicios a la ciudadanía. Así lo ha puesto de manifiesto durante la entrega de las Banderas de Andalucía 2026 en la provincia de Córdoba, con motivo del 28F, acto en el que también han participado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina.

En su intervención, Gómez Villamandos ha destacado que Andalucía necesita que "todos trabajemos juntos, sin confrontaciones estériles, defendiendo con firmeza lo que es justo para nuestra tierra", al tiempo que ha aclarado que "desde esta tierra no se pide más que nadie, se exige lo que nos corresponde". "Una financiación justa significa mejores hospitales o mejores colegios, significa competir en igualdad de condiciones en el conjunto de los territorios de España", ha apuntado.

En ese contexto de financiación, ha hecho hincapié en que, desde su departamento, se ha concedido al sistema público universitario andaluz unos recursos que son un 30% superiores a los fondos aportados en 2018. También en materia universitaria, ha recordado que recientemente el Parlamento ha aprobado la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), que permitirá a la comunidad "dar saltos cualitativos sin precedentes". En la esfera de la I+D+I, ha resaltado el refuerzo por parte del Ejecutivo autonómico de las estructuras de investigación de excelencia o la pujanza de los parques científicos y tecnológicos andaluces, que "actualmente facturan más del doble que hace ocho años".

EL COMPROMISO COMO "SEÑA DE IDENTIDAD"

Asimismo, el titular de Universidad ha indicado que las Banderas de Andalucía simbolizan "el orgullo de pertenencia, pero también la responsabilidad colectiva" y recuerdan, tal y como ha apuntado, que "esta región es el esfuerzo cotidiano de su gente, de entre los que sobresalen unos premiados con una seña de identidad común: el compromiso". Con las Banderas, "celebramos trayectorias brillantes, talento y compromiso, pero también reafirmamos nuestra determinación de seguir construyendo una Andalucía más fuerte, más cohesionada y mejor preparada para afrontar cualquier desafío", ha incidido.

La Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras para María Rosal Nadales supone premiar "una obra que invita a detenernos, a reflexionar y a comprender mejor el mundo que habitamos", tal y como ha destacado el titular de Universidad, para quien "una sociedad que cultiva las humanidades es una sociedad más libre y consciente".

La Bandera de Andalucía de las Artes para María José Llergo representa la fuerza de las raíces andaluzas proyectadas al mundo. "Para ella, sus abuelos han sido siempre la bandera con la que llegar a todos aquellos rincones de Andalucía y de España", ha explicado, para añadir que "sus raíces y la conexión con el mundo rural han sido su carta de presentación. Su voz ha sabido dialogar con la tradición y la modernidad, llevando el nombre de Córdoba más allá de nuestras fronteras".

En Cultura y Patrimonio, el reconocimiento a Anbar 2002 SL distingue su profesionalidad en la conservación y restauración del legado histórico. Su equipo afronta la recuperación de las zonas afectadas por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba en agosto de 2025. "Córdoba no se entiende sin su patrimonio y, el pasado verano, comprendimos de nuevo hasta qué punto ese legado forma parte de nuestra identidad más profunda", ha aseverado.

La Bandera del Deporte para el Club Deportivo Pozoblanco pone el acento en "la cultura del esfuerzo", según ha remarcado Gómez Villamandos, quien ha indicado que "el deporte es escuela de valores: disciplina, respeto, trabajo en equipo y ejemplo para nuestros jóvenes".

La Bandera a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia para Cáritas Diocesana de Córdoba "simboliza la red de apoyo que sostiene a tantas personas en momentos difíciles", ha puntualizado para explicar, a continuación, que la Bandera de la Investigación, la Ciencia y la Salud para el Hospital San Juan de Dios de Córdoba "pone en valor la excelencia sanitaria y la importancia de la colaboración público-privada". De igual modo, el consejero ha subrayado que la distinción en Economía y Empresa a Docriluc SL premia a esta entidad "por su ejemplo de emprendimiento, de generación de empleo y de arraigo territorial".

En Mérito Medioambiental, Cunext Group "demuestra que la industria puede y debe avanzar hacia modelos sostenibles, innovadores y responsables", ha indicado, mientras que, en la Proyección de la Provincia, "Santifoods confirma que Córdoba tiene capacidad para competir en mercados internacionales con calidad y excelencia", ha apostillado. De Rosa Gallardo, distinguida con la Bandera de Andalucía en reconocimiento a la trayectoria especial, ha señalado que representa "la excelencia, el liderazgo y la visión estratégica".

RECUERDO PARA LAS VÍCTIMAS DE ADAMUZ

Gómez Villamandos también ha querido recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, del que ha asegurado que constituye "uno de los episodios más dolorosos que hemos vivido como andaluces". Ha tenido palabras emocionadas para las personas que perdieron la vida y para sus familias, que, según ha lamentado, "han visto truncada su normalidad de la forma más cruel e inesperada". "No hay palabras suficientes cuando el dolor es tan profundo. Solo podemos ofrecer cercanía, respeto y acompañamiento", ha remarcado.

De igual modo, ha reconocido "la enorme profesionalidad desplegada esos días por los servicios de emergencia, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad", que también "han demostrado su entrega en las sucesivas borrascas que han atravesado la comunidad".

Igualmente, ha agradecido la gran labor de su compañero de Gobierno, José Antonio Nieto, del delegado del Gobierno, del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y de los alcaldes de Córdoba y Adamuz, José María Bellido y Rafel Ángel Moreno, así como de todos los vecinos de esta localidad cordobesa.