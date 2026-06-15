Los Villares (Córdoba) contará este verano con 16 conciertos y unas jornadas de las Perseidas muy especiales

'Noches De Verano En Los Villares 2026'. - PARQUE PERIURBANO LOS VILLARES

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La programación de la 12ª edición de 'Noches de Verano en Los Villares 2026' contempla este año una veintena de citas de ocio, musicales y de naturaleza en el Camping Los Villares Sierra de Córdoba y el entorno del Centro de Recepción de Visitantes del parque, destacando la celebración de 16 conciertos y unas jornadas de las Perseidas muy especiales.

Así lo ha indicado la organización en una nota en la que ha detallado que los responsables de la empresa Domus Beticae SL, colaboradora de la Junta de Andalucía y cogestora de instalaciones del parque Periurbano de Los Villares, de titularidad de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, han presentado este lunes al delegado territorial, Rafael Martínez, la programación.

Las citas musicales contemplan 16 actuaciones de solistas, dúos y banda locales, principalmente los sábados, y que se extenderán hasta el 19 de septiembre, entre las que se organizarán las 'Jornadas sobre Las Perseidas', del 12 al 14 de agosto, comenzando el mismo día en el que en España podrá verse un eclipse total de sol, y en donde Los Villares será uno de los mejores puntos del municipio, al norte de la capital y un cielo particularmente limpio, para disfrutar de este fenómeno astronómico tan singular.

El ciclo 'Noches de Verano en Los Villares' es la iniciativa privada con mayor número de eventos de cultura y naturaleza en el verano cordobés y se ha convertido en un referente de la ciudad y en una provincia en la que, precisamente, "el 28% de su superficie está protegida", ha señalado en el acto de presentación Rafael Martínez.

El delegado de Sostenibilidad del Gobierno andaluz ha agradecido su esfuerzo a la empresa colaboradora y organizadora un año más del ciclo "por ese trabajo tan importante que es la dinamización de los espacios naturales".

Al respecto, el delegado de Sostenibilidad ha afirmado que la Administración autonómica ha cumplido con su cometido de mantenimiento y conservación de espacios naturales en los últimos meses, "con un proyecto de adecuación del parque periurbano de Los Villares, con una inversión de casi un millón de euros, en donde hemos reacondicionado tanto las pistas deportivas, como la red de senderos, la zona lúdica de barbacoas y el vallado", todo ello para animar a los andaluces "a que vengan y disfruten de este entorno natural".

Concretamente, 'Noches de Verano en Los Villares 2026', y manteniendo un año más su apuesta por los artistas locales, arrancará con jazz el próximo sábado, 20 de junio, con la actuación de Al Raso, al que le seguirá el día 27 The Beatleads, el grupo cordobés de versiones de los genios de Liverpool y un clásico en las últimas ediciones de este ciclo estival el que tome el escenario de la gran terraza exterior del Camping Los Villares.

El mes de julio se centrará en la música, con Pedro Santiago, los días 4 y 11. Entre medias, el viernes 10 de julio, actuará Pasillo 10. El resto del mes se completa con las actuaciones de ritmos caribeños de Robbie Rojas, la de 50 grados y la solista Abbie Glir, respectivamente los días 18, 24 y 25 de julio.

PERSEIDAS, NATURALEZA Y MÚSICA

En agosto, volverán a subirse al escenario del restaurante del Camping de Los Villares Pedro Santiago (día 1) y Abbie Glir (día 8), mientras que harán otro tanto Vibra'Soul el día 15 de agosto, Sweet Dreams Versiones (día 22) e Irlandalus con un concierto de música celta (día 29).

Ese mes, y entre el vecino Centro de Recepción de Visitantes del parque periurbano y el Camping, acogerá tres jornadas de la clásica actividad guiada 'Senderismo nocturno&Perseidas, mitos y leyendas', los días 12, 13 y 14 de agosto, con el atractivo añadido de que el día 12 cerca de la puesta de sol, al inicio de la actividad de senderismo, podrá disfrutarse del eclipse de sol, que será total en el norte de España, mientras que al norte de la capital, en el camping, se verá la luna ocultar la esfera del astro rey en casi un 97%.

La luna nueva, además, permitirá eso días que el cielo esté particularmente oscuro, permitiendo disfrutar de una de las mejores ediciones de los últimos años de las llamadas Lágrimas de San Lorenzo, lluvia de estrellas de Las Lágrimas de San Lorenzo.

Agosto también dejará una 'propina' astronómica la noche del día 28, con un eclipse parcial de luna antes del amanecer, comenzando a las 03,23 y con su máximo a las 05,51 horas.

Ya en septiembre, la música volverá a cobrar protagonismo con las actuaciones en 'Noches de Verano en Los Villares' de Robbie Rojas (día 5), Vibra'Soul (día 12) y Allegretto Events, el día 19, que cerrará el programa.

"VERANO MUY ESPECIAL"

La presentación del ciclo al delegado de Sostenibilidad ha corrido a cargo del director del camping y coordinador de actividades, Valeriano Cassani; el gerente de Domus Beticae SL, Santiago Antón, y la gestora del ciclo, María Luisa Rodríguez. "Va a ser un verano muy especial, para el que hemos trabajado con mucha ilusión, y aunque continuamente estamos mejorando las instalaciones y la atención, en este 2026 queremos dar un salto que atraiga a los cordobeses aún más a esta joya que tenemos que es la Sierra", ha resumido Cassani.

Todo ello, "sin olvidar, y que también es importante, que a cuatrocientos metros por encima de la ciudad, la temperatura acompaña en verano con varios grados por debajo de la capital", ha remarcado Santiago Antón.