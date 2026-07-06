Vinila Von Bismark llevará a la muralla del Teatro Infanta Leonor de Jaén su espectáculo 'La última sultana'

Vinila Von Bismark - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La programación 'Jaén no duerme en verano' llevará a la muralla del Nuevo teatro Infanta Leonor la actuación de Vinila Von Bismark Será el sábado, 8 de agosto cuando la que ya se conoce como la reina del burlesque en España, seducirá a su público con su último show 'La última sultana'.

'La última Sultana' no es un concierto al uso. Bajo su propia dirección artística, este espectáculo genera una fusión audaz entre tradición y vanguardia: sonidos árabes, ritmos tropicales, copla, rock y electrónica se entrelazan con humor, seducción e irreverencia; dando así forma a un universo sonoro y escénico que muchos ya conocen como el género 'Vinilesco'.

La propuesta escénica se completa con una iluminación evocadora, vestuario exuberante, coreografías sugerentes y una narrativa fluida.

Con una carrera musical iniciada a temprana edad, Vinila cuenta con cuatro álbumes a sus espaldas, en los que ha explorado todo tipo de sonidos, desde el rockabilly hasta la cumbia pasando por la electrónica.