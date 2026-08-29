La Virgen de las Angustias, patrona de Granada, se traslada desde este domingo a la parroquia del Sagrario-Catedral

Imagen de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, que este domingo será trasladada a partir de las 7,00 horas, desde su Basílica hasa la Parroquia del Sagrario-Catedral. - ARCHIDIÓCESIS DE GRANADA

GRANADA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La imagen de la Virgen de las Angustias, Patrona de Granada, será trasladada este próximo domingo, 30 de agosto, desde su Basílica hasta la parroquia del Sagrario-Catedral, donde permanecerá durante el tiempo que duren las obras necesarias en su templo para reparar los desperfectos ocasionados por los recientes terremotos en la ciudad.

El traslado tendrá lugar a primera hora de la mañana, mediante un Rosario de la Aurora que comenzará a las 7,00 horas. Desde la Archidiócesis de Granada informan de que los integrantes de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, custodios de la imagen, y todos los devotos que lo deseen podrán acompañar a la patrona durante este recorrido rezando el rosario.

El recorrido del traslado previsto es: Carrera de la Virgen, Puente de Castañeda, San Antón, Recogidas, Alhóndiga, Plaza de la Trinidad, Capuchinas, Pie de la Torre, Plaza de las Pasiegas y Plaza de Alonso Cano.

Sobre el traslado, la autoridad religiosa de Granada explica que esta decisión no responde a ningún daño sufrido por imagen, la cual se encuentra en perfectas condiciones en su camarín, sino que el motivo "es mantener abierto el encuentro cotidiano entre la patrona y los granadinos, especialmente con tantos devotos que acuden diariamente o con frecuencia a rezar ante ella".

"Nuestra patrona tiene que ver a sus hijos, que la visitan", explica Antonio González, hermano mayor de la Hermandad. Una afirmación que resume el sentido de este traslado: "La Basílica tendrá que esperar, pero la devoción de Granada no puede hacerlo".

Durante estos meses, la Virgen de las Angustias permanecerá en la parroquia del Sagrario-Catedral, donde podrá recibir a quienes lo deseen hasta que finalicen las reparaciones y pueda retomarse el culto en la Basílica.

"La 'Vecina de la Carrera' deja un tiempo su casa, pero no a sus granadinos. Cambiará de hogar, pero seguirá estando cerca de quienes cada día buscan su mirada", concluyen desde la Archidiócesis de Granada.