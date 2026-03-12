Vithas calcula que una de cada diez mujeres en Andalucía podría padecer endometriosis sin saberlo

Archivo - Especialistas en endometriosis de Vithas Andalucía. - VITHAS ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que, según datos de la Asociación de Afectadas de Endometriosis (Adaec), puede afectar hasta a una de cada diez mujeres en edad reproductiva en España, lo que se traduce en aproximadamente más de dos millones de mujeres a nivel nacional, y alrededor de 400.000 en Andalucía, cuando se aplica esta estimación al peso demográfico regional. Profesionales de los hospitales Vithas Almería, Vithas Granada, Vithas Málaga, Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional ofrecen su visión de una enfermedad en muchas ocasiones infradiagnosticada.

Tal y como señala en una nota de prensa desde el Hospital Vithas Granada la doctora Amelia Vizcaíno, coordinadora del servicio de Ginecología del Hospital Vithas Granada, "el diagnóstico en la endometriosis suele ser complejo y se retrasa porque sus síntomas son muy variables y, con frecuencia, se confunden con molestias menstruales". Además, no existe una única prueba sencilla que confirme la enfermedad en todos los casos y esta presentarse de forma diferente en cada mujer y evolucionar lentamente.

La doctora Emilia Villegas, jefa de la Unidad de Ginecología de los hospitales Vithas Málaga y Vithas Xanit internacional, subraya la importancia de reconocer de forma precoz los principales signos de alarma de esta enfermedad, tanto en mujeres jóvenes como adultas. "La endometriosis no es una menstruación dolorosa sin más. Cuando el dolor menstrual es incapacitante, obliga a la paciente a faltar al colegio o al trabajo, no mejora con analgésicos habituales o empeora con el paso del tiempo, debemos sospechar que puede haber algo más", subraya la especialista.

"Escuchar a la paciente y valorar de forma integral su dolor es clave para detectar la enfermedad en fases iniciales y evitar complicaciones", añade la especialista, recalcando "la necesidad de acudir a revisión ante "síntomas persistentes o incapacitantes. En cuanto a su impacto en la maternidad, el doctor Miguel Aragón, ginecólogo especialista en endometriosis y fertilidad de Vithas Almería, advierte de que "entre el 30% y el 50% de las mujeres con endometriosis pueden presentar dificultades para lograr un embarazo", lo que convierte el abordaje precoz en una cuestión clave, según el portal especializado Reproducción Asistida ORG.

La enfermedad puede comprometer la fertilidad de diferentes formas: alterando la anatomía pélvica, disminuyendo la reserva ovárica, afectando la calidad de los óvulos o generando un entorno inflamatorio que dificulte la fecundación y la implantación del embrión. Sin embargo, el especialista lanza un mensaje de "tranquilidad": "Tener endometriosis no significa que no vayas a poder ser madre, pero sí implica que conviene individualizar el plan según edad, grado de enfermedad, reserva ovárica y tiempo de búsqueda de embarazo", pues el tratamiento reproductivo debe adaptarse a cada caso y el momento de acudir a un especialista en reproducción es determinante

El doctor Francisco Márquez Maraver, especialista en Obstetricia y Ginecología del Hospital Vithas Sevilla y experto en endometriosis, subraya que esta enfermedad crónica y sistémica continúa siendo infravalorada. Sobre cuándo es realmente necesaria la cirugía, el especialista recuerda que esta "no es el primer escalón terapéutico", ya que el abordaje inicial suele ser médico.

La intervención se indica únicamente cuando "el dolor persiste a pesar del tratamiento, existen efectos adversos a la terapia hormonal o cuando se sospecha endometriosis profunda con afectación intestinal, urinaria o nerviosa". También puede ser necesaria ante endometriomas sintomáticos, infertilidad en casos seleccionados o complicaciones graves.

En estos casos, el doctor Márquez Maraver subraya que "el elemento decisivo no es la imagen radiológica, sino el impacto real en la vida de la paciente". Así, a la hora de intervenir, la doctora Vizcaíno suma la importancia de contar con equipos transversales especializados. "En el caso de Vithas Granada trabajamos de manera coordinada entre diferentes especialidades para no solo diagnosticar más rápidamente, sino también ofrecer un plan de tratamiento personalizado que considere todos los impactos de la enfermedad en la vida de la paciente", sumando equipos de alta tecnología, el robot Da Vinci al servicio de ginecología, entre otros, para el tratamiento de esta y otras cirugías de alta complejidad.

La cirugía robótica también está presente en el Hospital Vithas Xanit Internacional, donde la doctora Davinia Moya, ginecóloga especialista en cirugía mínimamente invasiva, destaca cómo "su uso reduce el sangrado y mejora la recuperación de las pacientes, permitiendo realizar intervenciones más seguras y precisas". El hospital completa este enfoque con la neuromodulación NESA, una técnica que aplica microcorrientes imperceptibles para regular el sistema nervioso autónomo. Este tratamiento ayuda a reducir el dolor crónico, disminuir la inflamación y acelerar la recuperación posquirúrgica.