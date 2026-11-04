Vito Quiles marcha por el centro de Granada tras el traslado de su acto previsto frente a la Universidad

El agitador Vito Quiles se dirige a sus seguidores en la plaza de Isabel la Católica. - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vito Quiles y sus seguidores han marchado en la tarde de este miércoles por las calles del centro de Granada tras el traslado del acto que tenía previsto en la plaza de la Universidad, también en el centro de la ciudad, frente a la Facultad de Derecho. Un amplio dispositivo policial ha seguido su movilización y ha llegado a realizar algunas cargas.

La Subdelegación del Gobierno en Granada había requerido a Quiles para que su acto anunciado bajo el hombre de 'Tour Combativos II. Mafia o Patria' y que le lleva por distintas ciudades de España no se realizara en la tarde de este miércoles la plaza de la Universidad, toda vez que también se había propuesto realizar en el mismo sitio y a la misma hora una concentración antifascista para protestar por la presencia del agitador.

Finalmente, y por indicación de la Subdelegación, Quiles y sus seguidores se han concentrado en primera instancia en la plaza de la Trinidad, mientras que la contramanifestación promovida y difundida entre grupos antifascistas ha tenido lugar en la plaza de Los Lobos donde también se ha establecido un cordón policial.

Quiles ha jaleado a los suyos y ha comenzado una marcha para intentar llegar a la plaza de la Universidad, de forma que han avanzado desde la plaza de la Trinidad hasta la plaza de Isabel la Católica, lo que ha obligado a la Policía a cortar el tráfico en la avenida Reyes Católicos, donde se han escuchado cánticos como "España es cristiana y no musulmana", entre otros.

En este punto, la UIP de la Policía Nacional ha realizado las primeras cargas después de que haya tenido lugar una avalancha por parte de los seguidores de Quiles.

Megáfono en mano y subido a hombros, el agitador ha dicho que él y quienes le siguen solo querían tener "libertad de expresión" y también ha señalado que quería mandar un mensaje a Marlaska, a Sánchez y a la Policía Nacional "que obedece sus órdenes: 'Los actos los decidimos nosotros'".

Los esfuerzos de la Policía Nacional se han centrado en procurar que no se llegara a producir un encuentro entre los seguidores de Quiles y los concentrados en la contramanifestación para protestar por su presencia. El dispositivo de seguridad ha obligado a cortar numerosas calles del entorno de las plazas donde se han distribuido los distintos grupos.