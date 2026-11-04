Vivienda contará con un presupuesto de cerca de mil millones para promover la vivienda asequible y facilitar su acceso

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, en comisión parlamentaria. A 4 de noviembre de 2026. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha presentado este miércoles en la comisión del Parlamento de Andalucía el proyecto de presupuestos de su Consejería para el año 2027, los cuales ascienden a 954,6 millones de euros, destinados a desarrollar sus competencias en materia de vivienda, ordenación del territorio y políticas de juventud.

De este modo, la promoción de vivienda asequible, las ayudas para facilitar el acceso a la vivienda y la rehabilitación de edificios y barrios constituyen los principales ejes de las cuentas presentadas por la consejera ante la comisión parlamentaria.

En concreto, se trata de un presupuesto un 22% mayor que en 2026. Durante su comparecencia, Díaz ha detallado que el presupuesto, que incluye las dotaciones de la Consejería, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), contempla más de 588 millones de euros para inversiones.

Al hilo, la consejera también ha señalado que el esfuerzo económico total de la Junta para facilitar el acceso a la vivienda rozará los 1.500 millones de euros, una cifra que incorpora tanto medidas presupuestarias como rebajas fiscales.

En materia de promoción residencial, Díaz ha detallado una dotación de más de 196 millones de euros para impulsar vivienda asequible, tanto en régimen de alquiler como de venta. Estas actuaciones se desarrollarán mediante distintas fórmulas, entre ellas la promoción sobre suelo público, la colaboración público-privada, las ayudas a promotores y la adquisición de viviendas "para ampliar el parque público y social".

Dentro de este ámbito, la consejera ha destacado que el programa de fomento del parque de vivienda protegida en alquiler contará con más de 137 millones de euros en ayudas a entidades locales y a promotores públicos y privados, con la finalidad de "consolidar y ampliar la oferta de vivienda protegida en Andalucía".

Asimismo, los presupuestos incorporan una nueva línea para fomentar la promoción de vivienda protegida destinada a la venta, con una previsión de ejecución de más de 30 millones de euros durante 2027. La Consejería destinará más de 178,7 millones de euros a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra.

De esta cantidad, 71,6 millones se dirigen a programas de acceso a la vivienda para jóvenes, incluidos 46,6 millones en ayudas al alquiler y otros 25 millones para una nueva línea de alquiler con opción a compra. Díaz ha defendido que las políticas de vivienda deben combinar el aumento de la oferta con las medidas de apoyo a quienes tienen mayores dificultades para acceder a ella. "Ese es el equilibrio que defendemos, más oferta y más protección", ha señalado.

Al hilo, la consejera ha explicado que la nueva modalidad de alquiler con opción a compra permitirá que las cantidades abonadas durante el periodo de alquiler puedan computarse como parte del precio de adquisición de la vivienda, con el objetivo de facilitar la emancipación juvenil.

Otra de las partidas destacadas corresponde al programa de avales para la compra de vivienda, dotado con 75 millones de euros. De ellos, 50 millones se destinan a jóvenes y 25 millones a una nueva línea para familias numerosas.

Por otra parte, las cuentas reservan cerca de 23 millones de euros a ayudas al alquiler para personas vulnerables y a programas desarrollados a través de entidades del tercer sector, con el objetivo de "facilitar soluciones habitacionales a personas y familias con mayores dificultades de acceso a una vivienda". La rehabilitación constituye otro de los principales capítulos presupuestarios, con 307 millones de euros destinados a actuaciones de mejora del parque residencial, accesibilidad y regeneración urbana.

De esta cantidad, 200 millones de euros corresponden a programas de rehabilitación de edificios, mientras que otros 107,4 millones se destinan a intervenciones de rehabilitación integral, accesibilidad y regeneración urbana.

Estas actuaciones abarcan la mejora de las condiciones de conservación de los inmuebles, la eficiencia energética, la eliminación de barreras arquitectónicas y la intervención en entornos residenciales.

En este sentido, Díaz ha destacado que "tan importante es construir nueva vivienda como mantener y mejorar la existente" y ha defendido que las actuaciones de rehabilitación deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de los vecinos. "Queremos que nuestros barrios sean más habitables y que cuenten con unos servicios de calidad", ha señalado.

En materia de suelo, el presupuesto recoge 49 millones de euros para actuaciones de desarrollo y gestión, vinculadas a la disponibilidad de terrenos y a la ejecución de las políticas residenciales y territoriales.

Dentro de esta dotación se incluye una nueva línea de ayudas de 25,7 millones de euros para la urbanización de suelo destinado a vivienda protegida, dirigida a entidades locales y promotores privados con el objetivo de preparar terrenos para nuevas promociones residenciales asequibles. Asimismo, se contemplan cinco millones de euros para apoyar a los municipios en materia de planeamiento urbanístico.

La Consejería continuará durante 2027 los trabajos de revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), cuyo documento revisado está previsto para el primer trimestre del año. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) contará con un presupuesto de 130,9 millones de euros para el desarrollo de sus competencias, entre ellas la gestión del parque público residencial y las actuaciones de suelo y rehabilitación.

Las cuentas incorporan también partidas específicas para la conservación y mejora de inmuebles públicos, así como cantidades destinadas a la promoción de vivienda como 4,3 millones de euros para 47 viviendas en El Perchel (Málaga) o 2,7 millones de euros para la séptima fase de la promoción de viviendas de Cerro del Moro (Cádiz). Del mismo modo, se consignan actuaciones de desarrollo de suelo urbano para alojar futuras viviendas como un millón de euros en Lagar de Oliveros (Málaga) o 600.000 euros para el Jarillo (Barbate).

Además, AVRA presupuesta actuaciones para el desarrollo de suelo industrial como 4,8 millones de euros en el Polígono La Rinconada (Córdoba), 3,7 millones de euros en el Parque Logístico de Carmona o 700.000 euros en el PUE de Motril.

El Instituto Andaluz de la Juventud contará en 2027 con un presupuesto de 20 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,16% respecto al ejercicio anterior. Entre las líneas de trabajo previstas figuran el desarrollo de la normativa autonómica de juventud y la elaboración de la Estrategia Andaluza de Juventud 2027-2031, junto con las actuaciones dirigidas a la participación, la formación y las oportunidades de los jóvenes andaluces.