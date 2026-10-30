Volotea habilita casi 100 vuelos para facilitar la conexión de Madrid con Sevilla y Málaga tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). - VOLOTEA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volotea, la aerolínea de las pequeñas y medianas ciudades europeas, ha habilitado de manera extraordinaria dos rutas entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga. Estas conexiones tienen como objetivo facilitar los desplazamientos de los viajeros afectados por la interrupción de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, tras el grave accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en la localidad de Urda (Toledo).

Según ha informado la aerolínea en una nota, ante las dificultades de movilidad derivadas del accidente, Volotea ha organizado una operativa de casi 100 vuelos adicionales entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga, que estarán disponibles entre el 13 de noviembre y el 16 de diciembre, para ofrecer una alternativa de transporte a quienes necesiten desplazarse entre Madrid y Andalucía.

No obstante, la ruta entre Madrid y Sevilla contará inicialmente con hasta cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y domingos) mientras que la conexión con Málaga ofrecerá cinco vuelos semanales (lunes, martes, miércoles, viernes y sábados). A partir de diciembre, Volotea reforzará ambas rutas incorporando una frecuencia adicional, los jueves en el caso de Sevilla y los domingos en el de Málaga, ampliando así las opciones de viaje.

Asimismo, con el objetivo de facilitar el acceso a estas conexiones en un momento "especialmente complicado", Volotea ha establecido un precio máximo por trayecto de 75 euros para la tarifa básica y de 99 euros con maleta de cabina de hasta diez kilos incluida. Los vuelos estarán disponibles desde este viernes 30 de octubre a través de la página web de la aerolínea.