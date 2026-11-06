Volotea recuperará los vuelos directos entre Córdoba y Madrid con cuatro frecuencias semanales desde el 4 de diciembre

Archivo - Avión de Volotea. Imagen de archivo. - VOLOTEA - Archivo

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volotea ha anunciado una nueva ruta entre el Aeropuerto de Córdoba y el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que comenzará a operar el próximo 4 de diciembre con cuatro frecuencias semanales --los lunes, jueves, viernes y domingos-- y más de 18.000 asientos disponibles.

Con esta nueva conexión, la aerolínea recuperará los vuelos directos entre ambas ciudades por primera vez en 40 años, ampliando las alternativas de transporte entre Córdoba y la capital, según ha destacado la compañía en una nota.

La incorporación de Córdoba forma parte de la ampliación de la operativa de Volotea desde Madrid, desde donde la aerolínea también comenzará a ofrecer nuevas conexiones con Barcelona, Granada y A Coruña. Estas rutas se suman a las conexiones con Sevilla y Málaga, anunciadas la semana pasada, así como a la ruta con Santander, que se inaugura hoy, 6 de noviembre. Para llevar a cabo esta operativa, Volotea basará dos aviones de 180 plazas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La nueva conexión entre Córdoba y Madrid operará los lunes, jueves, viernes y domingos. Los vuelos saldrán de Córdoba a las 14,40 horas, llegando a Madrid a las 15,45 horas. Y, desde Madrid tendrán salida a las 12,55 horas, con llegada a Córdoba a las 14,05 horas. Con esta ruta, la compañía pone a disposición más de 100 vuelos y un total de más 18.000 asientos.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que "es una buena noticia para Córdoba contar con una conexión aérea directa con Madrid, especialmente en un momento tan complicado para la ciudad". Asimismo, ha agradecido a Volotea "la sensibilidad y la predisposición que ha mostrado desde el primer momento para dar respuesta a esta situación". Un agradecimiento que ha hecho extensivo a la Diputación de Córdoba y a la Junta de Andalucía por "su implicación y colaboración para hacer posible esta conexión, que supone una alternativa de transporte muy importante para los cordobeses".

Por otro lado, el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, ha expresado la satisfacción de la compañía por iniciar operaciones por primera vez en el aeropuerto de Córdoba y hacerlo con una ruta a Madrid "en un momento que nos parece muy necesario". "En Volotea estamos comprometidos con mejorar las conexiones entre las diferentes regiones de España", ha asegurado.