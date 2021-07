Vox achaca a Moreno el "caos" en el Ayuntamiento de Granada y que el "socialismo corrupto" pueda recuperar la Alcaldía

GRANADA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha responsabilizado este viernes directamente al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, del "terrible caos en el Ayuntamiento de Granada que vienen sufriendo en sus propias carnes los granadinos", y de "la posibilidad más real que nunca del regreso del socialismo corrupto a la alcaldía de esta capital con un alcalde en ciernes imputado por la Justicia", ha dicho en alusión a Francisco Cuenca, que encabezó la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de 2019.

Manuel Gavira ha comparecido ante los medios de comunicación en Granada junto al portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento, Onofre Miralles, para valorar el "ridículo" que, a su juicio, han protagonizado Ciudadanos (Cs) y el Partido Popular "al permitir que exista la posibilidad de que el socialismo vuelva a controlar la alcaldía de la capital granadina" como lista más votada en los comicios de 2019, tras la renuncia de Luis Salvador, el regidor de Cs que se ha llevado tres semanas gobernando con el único apoyo de un edil del partido naranja tras la salida del gobierno local del PP y de otros dos concejales de Cs.

Manuel Gavira ha remarcado que Juanma Moreno ha "tenido en sus manos la posibilidad de solucionar el problema de la manera más democrática", pero no lo ha hecho, según ha criticado el portavoz de Vox, que al respecto ha remarcado que su partido planteó "hace 17 días la intervención del presidente de la Junta para trasladar un acuerdo del Consejo de Gobierno al Consejo de Ministros para la disolución de este Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones municipales en base al artículo 61 de la Ley Reguladora del Régimen Local".

Al respecto, Vox ha presentado en el Parlamento andaluz dos proposiciones no de ley (PNL), una en pleno y otra en comisión, así como dos preguntas orales en Pleno que "hubiera permitido al presidente Moreno iniciar los trámites para dar la voz a los granadinos", pero el jefe del Ejecutivo andaluz "no ha querido mover un músculo", según ha aseverado Gavira en una nota.

"Lo ocurrido ayer es una nueva vuelta de tuerca al esperpento, al ridículo que, ante los ojos de los granadinos y del resto de españoles protagonizan dos fuerzas políticas, Ciudadanos y el Partido Popular, que son, peligrosamente, las dos mismas fuerzas políticas que sostienen el Gobierno de Andalucía", ha dicho también Manuel Gavira.

El portavoz de Vox ha indicado asimismo que la semana pasada solicitaron "una reunión urgente con el presidente Moreno para abordar" su propuesta de disolución del Ayuntamiento, "la única que hubiera impedido que el PSOE regrese al gobierno de la ciudad, y ni siquiera nos ha contestado", según ha lamentado.

Manuel Gavira ha añadido que "Moreno no ha querido reunirse con Vox para salvar el gobierno de Granada porque ha dedicado toda su atención al candidato socialista Juan Espadas", y ha añadido que "no nos valen hoy los lamentos, ni las palabras del consejero (Elías) Bendodo, afirmando, ayer tarde, que se sentían engañados por Juan Espadas".

"El Partido Popular ha demostrado no ser alternativa de gobierno ni en Granada, ni en España, y en Andalucía se dedican a desenrollar la alfombra roja para que el sanchismo, encarnado en Juan Espadas, recupere el Gobierno de Andalucía", ha manifestado el representante de Vox antes de advertir de que "no vamos a olvidar el daño que el PP ha causado a Granada".

"No olvidaremos la cobardía de Moreno y su mediocridad por mucho manto mediático que envuelva la figura del presidente de la Junta. Pero, sobre todo, no lo van a olvidar los granadinos y los andaluces", ha abundado Manuel Gavira antes de agregar que el presidente andaluz "tendrá que explicarles por qué ha preferido ceder la alcaldía al PSOE", y de volver a pedirle la "convocatoria de elecciones, al no haber sabido valorar la utilidad de Vox".