Vox, tras acuerdos con PP en otras ccaa: "Andalucía no puede ser menos, que se cumpla la voluntad de los andaluces"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha manifestado este miércoles, tras los acuerdos cerrados por su partido con el PP en otras comunidades, que Andalucía "no puede ser menos" y que se tiene que cumplir la "voluntad" de los andaluces.

Gavira se ha pronunciado así, en su cuenta en la red social X, tras hacerse público este miércoles que PP y Vox habían alcanzado un acuerdo de gobierno en Castilla y León. Gavira ha felicitado al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, por "este magnífico acuerdo".

En opinión Manuel Gavira, Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León avanzan "hacia el sentido común con gobiernos fuertes, dispuestos a aplicar políticas valientes y a hacer frente a la mafia de (Pedro) Sánchez".

Para Gavira, "Andalucía no puede ser menos" y ha garantizado que en Vox no van a parar de trabajar "para que la voluntad de los andaluces se cumpla".