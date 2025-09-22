Vox acusa a Gobierno de "otra puñalada" con falta de ayudas ante el mildiu: "Es un problema de todo el vino andaluz"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, este lunes durante una visita a una cooperativa en Montilla (Córdoba). - VOX EN ANDALUCÍA

MONTILLA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido este lunes sobre el hecho de que el Gobierno de Sánchez "no va a conceder ayudas extraordinarias a los agricultores que están sufriendo el mildiu" supone "otra puñalada más al sector primario, a la agricultura y al sector del vino de Andalucía".

Durante su visita a la Cooperativa de Nuestra Señora de la Aurora Montilla (Córdoba) afectada por el mildiu, ha advertido que este problema se suma a "las regulaciones climáticas que vienen de la Unión Europea, que imponen controles fitosanitarios" que "no se exigen a otros productos que llegan a nuestra tierra".

Ha recordado que el impacto del mildiu "no solo afecta a Montilla", sino "también a Huelva, La Palma, Cádiz, Málaga y a los viñedos de Jerez". "Es un problema de todo el vino de Andalucía", ha seguido advertiendo, según una nota de este partido.

El portavoz parlamentario de Vox ha lamentado "la falta de relevo generacional y la reducción de la superficie de viñedo", es decir, "menos tierra, más placa y, en definitiva, un sector que está sufriendo", antes de advertir de que en Córdoba hay "pérdidas millonarias, alrededor de 20 millones de euros" y la producción "está cayendo hasta niveles insospechados, al 50%".

Gavira ha recalcado que se trata de un asunto que afecta a la agricultura, así como "pérdidas en la industria agroalimentaria vinculada al vino, a la logística del sector vitivinícola y hasta a los puertos de Andalucía desde donde se exporta el vino de esta parte de Córdoba".

Ante este problema ha recordado que su grupo parlamentario registró hace unos días en el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) para "exigir esas ayudas directas que el sector nos reclama".

Gavira ha explicado que en la iniciativa se solicita a la Junta de Andalucía que las ayudas "estén vinculadas a una declaración de desastre natural para poder utilizar fondos europeos", además de que haya ayudas antes de que finalice el ejercicio 2025.

La iniciativa parlamentaria incluye "la redacción de un plan de repoblación del viñedo en colaboración con los consejos reguladores y organizaciones de productores, a fin de recuperar las hectáreas perdidas en los últimos años y garantizar la rentabilidad del sector", así como "el desarrollo de proyectos de investigación con universidades y asociaciones agrarias para prevenir y actuar eficazmente contra las plagas como el mildiu".

Del mismo modo, la iniciativa insta a la Junta de Andalucía a "impulsar acciones para mejorar las condiciones y facilitar la contratación de los seguros agrarios para viñedos" y se solicita al Gobierno que "implante medidas de carácter fiscal relacionadas con lo que son los módulos".

Gavira ha señalado que de ser así, los agricultores, en este caso el sector de la vid, "no tengan esas pérdidas que están teniendo". "El Gobierno de Andalucía debería remar en esa dirección", ha asegurado.

El portavoz parlamentario de Vox ha asegurado que el sector primario de Andalucía y de España "tiene dos enemigos". "Uno externo, estas plagas y enfermedades como el mildiu; y otro interno, las políticas de la Unión Europea de socialistas y populares", ha sentenciado.

PÉRDIDA DE 120 MILLONES EN ANDALUCÍA POR LA PAC DE PP Y PSOE

Gavira ha criticado, en relación a la situación actual, que "populares y socialistas son los responsables ya que vincularon el Pacto Verde a las ayudas de la PAC".

A este respecto, el portavoz ha destacado que "a uno le causa vergüenza ajena cuando escucha al ministro del Gobierno de Sánchez y al consejero del Gobierno de Moreno Bonilla hablar de la PAC como si fuera algo ajeno a ellos".

"Son los populares y los socialistas los que están maltratando, apuñalando y van en la línea de querer destrozar y acabar con el campo de Andalucía", ha sentenciado.

Ha asegurado que desde Vox "no lo vamos a consentir y vamos a hacer todo lo posible para que esas políticas agrarias que vienen de la Unión Europea, en vez de perjudicar, beneficien al sector primario de Andalucía".

El portavoz ha lamentado que el campo de Andalucía "está perdiendo 120 millones de euros con la PAC" y ha reiterado que las consecuencias de las políticas del PP y el PSOE "las sufren los agricultores y los ganaderos de Andalucía".

Ha señalado que las políticas medioambientales de la Unión Europea vinculadas a los fitosanitarios "hacen que nuestros agricultores no estén en las mismas condiciones que agricultores de otras zonas que sí pueden utilizar esos componentes".

Gavira ha criticado que "nos están haciendo la competencia desleal a través del control sanitario", antes de proclamar que en Vox "queremos que los productores tengan igualdad de condiciones".

Ha subrayado que en Vox "escuchamos y ponemos en práctica las recomendaciones y las directrices que nos dan los propios agricultores".

"La PAC es una puñalada más y lo que ha hecho el ministro del Gobierno de España, tan vinculado a Córdoba, (en alusión a Luis Planas) negando las ayudas extraordinarias por el tema del mildiu, me parece un asunto muy grave", ha concluido.