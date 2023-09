Vox acusa a Moreno de "alinearse" con Urkullu y "atacar la unidad de España"

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "alinearse con quienes quieren atacar la unidad de España", tras "avalar las palabras" del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, en las que pedía más autogobierno y hablaba de la España plurinacional, algo que es "inadmisible".

En un comunicado, Gavira ha indicado que, con sus declaraciones de este jueves, Moreno "ignoró al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se "alineó" con Urkullu en esa España plurinacional que los andaluces conocemos" por el exconsejero andaluz y actual coordinador general del PP, Elías Bendodo.

"Todos sabemos cómo piensan Urkullu, Aragonés o Puigdemont, ya sabíamos cómo piensa Bendodo el plurinacional y, desde ayer, sabemos que Moreno va en esa dirección, en la dirección de los que quieren atacar la unidad de España", ha aseverado Gavira.

Ha añadido que frente al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y sus socios que sí tienen un plan, "que es destruir España y la nación", nos encontramos con un PP en el que "no tienen un plan para España" y en el que "cada vez hay más dirigentes del PP que unos dicen una cosa y otros otra".

"Que el PP esté en estas ambigüedades nos genera mucha preocupación", ha subrayado.

Gavira ha defendido que "para hablar de financiación hay que hablar en clave nacional", con el objetivo de "que reciban más recursos quienes más lo necesitan" y acabar con "estas brechas entre unas regiones y otras de España, y esa España multinivel".

"La financiación no puede depender de la formación de un gobierno en España, por ahí no podemos ir, porque así lo que se hace es ahondar en la brecha entre regiones y eso es lo que nosotros combatimos", ha asegurado, apuntando que esto no es más que "la consecuencia del estado autonómico en el que estamos".