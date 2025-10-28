Vox acusa a Moreno de buscar su "rendición" ante el PP y no la "colaboración"

ÉCIJA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este martes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pretenda la "rendición" de Vox ante el PP, en lugar de la "colaboración".
En declaraciones a los medios de comunicación en Écija (Sevilla), Gavira ha reprochado a Moreno que haya manifestado que "como Vox no colabora", la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha tenido que adelantar las elecciones autonómicas al 21 de diciembre.
"Vox no se va a rendir a sus principios si las políticas de Moreno Bonilla y Guardiola van a ser las mismas que las del PSOE", ha dicho Gavira, y ha considerado que el presidente andaluz "no habla de colaborar" sino que "habla de rendición de Vox" ante el PP.
Ha insistido en que Vox "no se va a rendir a sus principios, como ya hemos demostrado en Extremadura". "Si las políticas de Moreno Bonilla y Guardiola van a ser las mismas que las del PSOE, nosotros no nos vamos a rendir y no vamos a lo que el presidente andaluz llama colaborar", ha señalado Gavira.