Vox acusa a Moreno de "decir que no se puede hacer nada" mientras la comunidad "pierde 500 médicos al año"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en el centro de la imagen - VOX

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asistido este miércoles en Granada a una protesta en el marco de la huelga de médicos andaluces donde ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "decir que no se puede hacer nada" en este asunto, lo cual "no es gobernar, es ponerse de perfil mientras miles de profesionales sanitarios se encuentran en huelga en defensa de sus derechos y de la calidad asistencial".

En concreto, Andalucía "pierde 500 médicos al año" en detrimento de otras comunidades con "condiciones dignas para ejercer la profesión", según ha apuntado Vox en una nota de prensa tras la comparecencia informativa de Gavira, que ha subrayado que sin respeto a los profesionales de la medicina "no hay sanidad que funcione" y que, "cuando se abandona al médico, se abandona al paciente". Ha recalcado que el suyo ha sido el único grupo parlamentario que ha mostrado su apoyo a la creación de un estatuto propio para este colectivo.

"No bastan reformas cosméticas ni ajustes parciales. Hace falta un cambio legislativo profundo", ha señalado el portavoz andaluz. La formación ha lamentado las condiciones "cada vez más precarias" que soportan los médicos andaluces. En este sentido, según palabras de Manuel Gavira, "Andalucía no pierde médicos por casualidad; los pierde por mala gestión".

"El PP aún no ha dicho claramente que apoye un estatuto propio para los médicos. No lo ha dicho. Desde Vox hemos preguntado directamente en el Parlamento al consejero del Gobierno andaluz y seguimos sin obtener respuesta", ha manifestado Gavira en referencia a Antonio Sanz, y ha incidido así en que su formación "respalda las reivindicaciones" de los profesionales de la medicina "y continuará trabajando para garantizarles las condiciones dignas que merecen".

Asimismo, ha criticado "el bipartidismo y la falta de actuación y apoyo del Ejecutivo andaluz a los médicos en Andalucía" ante las políticas de la "ministra comunista" del Gobierno de Pedro Sánchez, en referencia a la titular de Sanidad, Mónica García.