Vox acusa a Sánchez de "arrodillarse ante golpistas" por "la miseria de decir ante su vanidad que ha recuperado Moncloa"

Publicado 02/01/2020 12:34:37 CET

GRANADA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado este jueves al PSOE y al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "arrodillarse" ante "unos auténticos golpistas" y "pisotear la soberanía nacional de todos los españoles" por "la miseria de decir ante su vanidad que ha recuperado la Presidencia del Gobierno".

Así se ha pronunciado Ortega Smith en Granada, en declaraciones a los periodistas al asistir a la celebración del 'Día la Toma', al hilo del pacto que ERC ha alcanzado con el PSOE y que contempla una mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno para buscar una salida al conflicto catalán, e incluye una consulta a la ciudadanía de Cataluña sobre las conclusiones que salgan de esa mesa.

A su juicio, esto es "inadmisible", supone "pisotear la soberanía nacional de todos los españoles" y también "la mayor traición que puede hacer un Gobierno que se dice de España". "Es ponerse de rodillas a quienes abiertamente, y demostrado judicialmente, son unos auténticos golpistas", ha apostillado.

Además, Ortega Smith ha apuntado que "no tendrían que estar en el Congreso quienes directamente tienen como objetivo la ruptura de la unidad nacional", así como cree que tampoco debería estar en Moncloa "quien pretende ser presidente por la miseria de decir ante su vanidad que ha recuperado la Presidencia del Gobierno".

El dirigente de Vox opina que el acuerdo con ERC es "claudicar ante quienes quieren dar un golpe de Estado, quienes quieren romper la unidad de España y que ponen condiciones como la expulsión de la Guardia Civil de Navarra o seguir rompiendo los lazos entre los españoles y llevar a cabo consultas que no son otra cosa que un referéndum de traición".

"La unidad de España no se vota, no se negocia, se defiende", ha recalcado Ortega Smith, que ha asegurado que Vox defenderá la unidad del país "junto a miles de españoles que, hayan votado a quien hayan votado, no se van a sentir identificados con aquellos que quieren romper la unidad entre los españoles, que quieren pisotear el Estado de derecho y despreciar hasta las últimas consecuencias lo que debería ser un ordenamiento constitucional que nos proteja a todos".

SIN RESPETO A LAS TRADICIONES

Igualmente, el secretario general del partido de Santiago Abascal ha criticado que el Pleno de investidura convocado coincida con el día de las cabalgatas previo al Día de Reyes y que esto "es una muestra de su desprecio hacia fechas tradicionales". "El Día de Reyes es un día en el que la ilusión de padres e hijos a lo largo de los siglos se unen en un día entrañable de fiesta", ha señalado.

"No tienen respeto por nada, han tenido mucho tiempo para convocar el Pleno o podrían convocarlo después", ha agregado Ortega Smith, que ha censurado que lo fijen en la referida fecha "para demostrar que con ellos no va la Navidad, ni la tradición, ni el respeto a una parte de nuestra cultura".

En cualquier caso, ha garantizado que Vox seguirá celebrando estas fiestas con la misma ilusión, "aunque tengamos que hacerlo desde dentro del hemiciclo, oponiéndonos a quienes romper unidad de España y pisotear el ordenamiento".