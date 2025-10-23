Vox advierte a la Junta de que acabarán "en el banquillo de los suplentes" por "pésima gestión" de servicios públicos

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha advertido este jueves en el Pleno del Parlamento al Gobierno andaluz que "los andaluces los vamos a sentar en el banquillo de los suplentes" al esgrimir en este sentido razones como "unos pésimos servicios públicos" cuya representatividad tiene su "culmen en el cribado del cáncer de mama", al tiempo que ha apuntado un incremento de la deuda pública de 6.000 millones de euros bajo la gestión del Partido Popular.

La parlamentaria Cristina Alejandra Jiménez ha sostenido en su pregunta dirigida a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, que bajo la gestión "que padecemos del gobierno del PP la brecha se agranda" por cuanto ha blandido que la diferencia con la Comunidad Autónoma más rica, en referencia a Madrid, "es de 20.000 euros anuales", tesis que ha refrendado con el dato de que "hay casi tres millones de andaluces en riesgo de pobreza".

Ha señalado seguidamente sus críticas al "problema de la vivienda", ámbito donde ha remarcado que "no han tenido en cuenta el impacto de la inmigración" por cuanto ha señalado aquí que se han producido "250.000 nacionalizaciones", además de argumentar "la especulación con el suelo propiciado por los gobiernos del PP y PSOE", para recriminarle aquí a los gestores de la Junta de Andalucía la decisión de emplear "los minutos finales" de la legislatura "una ley de Vivienda que no soluciona los problemas".

La consejera de Economía ha sostenido en su respuesta que "una potencia se mide por PIB, no por el PIB per cápita" para señalar aquí que en ese supuesto sería Luxemburgo el país más rico y "no USA o China", argumento para seguir apuntando que el actual gobierno andaluz ha multiplicado por tres el número de viviendas protegidas impulsadas frente al último gobierno socialista.

España ha defendido una gestión que ha permitido rebajar en "ocho puntos" la tasa de paro para situar la cifra de desempleados por debajo de los 600.000 parados, además de reivindicar ser "la primera comunidad en empresas inscritas" en la Seguridad Social y el rendimiento de la actividad exportadora en este sentido, para resumir esta gestión con la idea de "todo eso sin subir los impuestos", donde ha esgrimido "siete bajadas" y las deducciones que incorpora el Presupuesto para 2026, con los 1.200 euros de deducción por alquiler de vivienda, así como las cuotas de gimnasio, los gastos veterinarios de mascotas domésticas, o el gasto alimentario extra de los celíacos.

"Esto si es ayudar a los andaluces a compensar el infierno fiscal de Sánchez y Montero", ha afirmad la también portavoz del Gobierno andaluz, quien ha remachado su intervención reprochándole al Gobierno que este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados recurriera a "un bulo sobre el borrado de pruebas médicas solo para atacar a Juanma, solo para atacar a esta tierra", antes de considerara que "les debería dar vergüenza, pero para eso habría que tenerla".