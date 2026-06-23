Vox afea al PP de Diputación de Córdoba que "dejó expirar el plazo" para celebrar el Debate del Estado de la Provincia

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado este martes la "grave falta de transparencia y de respeto a los cordobeses" del Gobierno provincial del PP tras "dejar expirar el plazo" para celebrar el Debate sobre el Estado de la Provincia, "una herramienta contemplada en el Reglamento Orgánico de la institución para favorecer la rendición de cuentas y la confrontación de modelos sobre el futuro de Córdoba".

Según ha informado Vox en una nota, Saco ha señalado que "el propio reglamento establece que este debate no puede celebrarse cuando resta menos de un año para las elecciones municipales, una circunstancia que ya se cumple", de modo que "el calendario ha expirado y el Gobierno del PP ha dejado pasar deliberadamente el tiempo para evitar tener que dar explicaciones".

Para el portavoz de Vox, "no se trata de un simple error de agenda, sino de una decisión política", ya que, en su opinión, "han cerrado el candado de la rendición de cuentas", una "estrategia de silenciamiento que demuestra el miedo del PP a confrontar su gestión con la realidad de la provincia".

Rafael Saco ha criticado, además, que un gobierno en minoría "debería actuar con humildad, dialogar y buscar consensos", y no actuar "con una actitud de prepotencia ignorando a la mayoría de la corporación y, en consecuencia, a la mayoría de los ciudadanos de la provincia".

Igualmente, el portavoz ha asegurado que "detrás de la propaganda institucional la realidad es la de una provincia que sigue reclamando infraestructuras, soluciones definitivas para el agua, servicios públicos dignos y medidas frente a la despoblación".

En este sentido, Saco ha lamentado que "la única respuesta" del Gobierno provincial sea "seguir aumentando la presión fiscal a los cordobeses". "Cuando un gobierno no tiene ideas que defender ni capacidad para alcanzar acuerdos, la única salida que le queda es esconder el debate debajo de la alfombra", ha subrayado.

Finalmente, Saco ha advertido que Vox seguirá llevando a la Diputación "los problemas reales" de los municipios de la provincia, remarcando que "si el PP tiene miedo a debatir", desde Vox no van a callarse, pues "Córdoba merece una institución transparente, que rinda cuentas y que no utilice los plazos para esquivar a la oposición".