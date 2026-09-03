Vox afirma que España clamó, en las manifestaciones por Ceuta, "contra" Sánchez, que está en una "huida hacia adelante"

El portavoz del G.P Vox, Javier Cortes, atiende a los medios de comunicación tras la reunión del día de hoy con la presidenta del Parlamento de Andalucia, Ana Mestre. A 3 de septiembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). La presidenta del Parlamento d - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha señalado que las manifestaciones por Ceuta que se desarrollaron ayer en Andalucía y el resto de España fueron un "clamor contra" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está en una "huida hacia adelante" como se ha demostrado, a su juicio, en su comparecencia de este jueves ante el Pleno del Congreso de los Diputados.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras mantener una reunión con la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, con motivo del inicio del curso político, Cortés ha señalado que toda España "clamó ayer contra Pedro Sánchez y contra la invasión que ha sufrido en Ceuta", debido a la "traición de todo un Gobierno" que, sabiendo "que se iba a producir dicha invasión, el asalto a la valla, no hizo nada después de que el CNI lo alertara".

Ha manifestado que si bien Pedro Sánchez "controla todas las instituciones y el Gobierno", ya "no controla al pueblo español", como se vio en las manifestaciones de ayer.

"Está en una huida hacia adelante que durará lo que tenga que durar", ha señalado Cortés, quien ha apuntado que Vox está para que que, "cuanto antes, se puedan convocar elecciones y nos podamos liberar de este aprendiz de tirano".

Asimismo, ha señalado, sobre lo que se está viviendo en Ceuta, que Vox llevará a cabo "los procedimientos políticos y judiciales que consideremos contra todas esas ONGs que están ayudando al tráfico de seres humanos y que están en Ceuta ayudando más a los invasores que a los propios ceutíes". No ha querido dar los nombres de esas organizaciones a las que se refiere.

Ha agregado que se ha visto cómo se reparte "gas de pimienta no a las chicas de Ceuta que están siendo violadas o que están en situación de peligro, sino a los invasores para que se protejan de nuestra policía y de nuestro ejército".

Cortés ha manifestado que Vox, socio del PP-A en la Junta, tiene claro que Andalucía no puede aportar "ni un euro" a esas "ONGs que están traficando con seres humanos".

El portavoz parlamentario de Vox ha insistido en las medidas que su formación pondrá sobre la mesa a nivel nacional, como la exigencia de la suspensión del tratado de amistad con Marruecos, la suspensión del acuerdo preferencial de la Unión Europea y de Marruecos, y la activación del artículo 102 de la Constitución Española para que el Gobierno de Pedro Sánchez "pueda ser juzgado por traición".

En cuanto a la reunión con Mestre --que ha mantenido una ronda de contactos con todos los portavoces parlamentarios-- la ha calificado de "muy cordial, en un tono bastante constructivo" que ha confiado en que se mantenga toda la legislatura.

Javier Cortés ha señalado que la "buena relación" entre PP-A y Vox en el Gobierno autonómico también se tiene que trasladar al Parlamento.