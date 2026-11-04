Vox afirma que le hubiera gustado una mayor "eliminación" en el Presupuesto de 2027 de las subvenciones a sindicatos

El portavoz parlamentario de Vox, Javier Cortés, durante la rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces en el Parlamento de Andalucía. A 4 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha manifestado este jueves que le hubiera gustado una mayor "eliminación" en el Presupuesto andaluz para 2027 de las subvenciones a los sindicatos.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, quien ha indicado que en el Presupuesto andaluz de 2027, hay partidas que "agradan más y otras que agradan menos" a su partido --socio del PP-A en la Junta--, pero eso es lo que supone "no tener mayoría absoluta en Andalucía, al igual que le ocurre al otro socio de gobierno".

El proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027 aprobado el pasado viernes por el Consejo de Gobierno --el primero del nuevo Gobierno de coalición de PP-A y Vox-- contempla una reducción en un 50 por ciento --en 624.000 euros-- de una partida de subvenciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) para "participación en acciones de mejora de relaciones laborales".

"Nos hubiera gustado eliminar más, pero entendemos que no tenemos mayoría absoluta y que, por tanto, hay partidas que tenemos que asumir como tales", ha agregado Javier Cortés.

Respecto a cómo se han desarrollado las negociaciones con el PP-A sobre el contenido de los presupuestos, ha señalado que, en toda negociación, "hay una fricción, pero todo se ha solucionado de la mejor manera, de una forma educada y correcta". Ha señalado que la relación tanto en el Gobierno andaluz como en el Parlamento entre de los dos partidos "es extraordinaria y ojalá siga siendo así en los próximos cuatro años".

Ha asegura señalado que Vox está "muy orgulloso" de un Presupuesto andaluz para 2027 que destina "dos de cada tres euros a políticas sociales, es decir, a aquellas personas que de verdad necesitan a las administraciones para ver mejorado su día a día".

Cortés ha indicado que "gracias a la insistencia de Vox", se van a destinar casi mil millones de euros a vivienda para tratar de hacer frente a la situación de crisis nacional provocada por estos últimos ocho años de sanchismo", y ha agregado que su formación también ha "conseguido llevar a los presupuestos una bajada importante de impuestos".

Asimismo, Javier Cortés ha valorado que en el Presupuesto de 2027, "no habrá ni un solo euro destinado a la llegada de nuevos mena a Andalucía", en referencia a los menores extranjeros no acompañados.

"Ni un euro más para nuevas plazas de menores no acompañados y Andalucía, por fin, se opone a los nuevos repartos del Gobierno de Sánchez", según ha agregado el portavoz de Vox, quien ha explicado que hay "partidas concretas en sanidad para pruebas de verificación de edad", porque en "muchos centros de menores hay inmigrantes que no son precisamente menores".

De igual manera, Cortés ha valorado que vaya a haber "un recorte y una reorientación del gasto en cooperación internacional, donde habrá planes de retorno de menores con sus padres".

Con los presupuestos de 2027, según Cortés, "Vox cumple con su programa electoral, en función de la fuerza que le dieron los andaluces en las pasadas elecciones".