Vox afirma que las manifestaciones por la sanidad pública están "politizadas por la izquierda"

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Vox ha considerado este miércoles que las manifestaciones convocadas el próximo domingo 9 de noviembre en las ocho capitales andaluzas están "politizadas" por los partidos de izquierda y sus sindicatos.
En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento, Ricardo López Olea, ha indicado que la situación de la sanidad pública andaluza pone de manifiesto que el Gobierno del PP-A está llevando a cabo una "nefasta gestión", pero lo que no se puede hacer es "politizar" este tema tan sensible, como hacen, a su juicio, los partidos de izquierda y sus "brazos políticos" que son los sindicatos.
Las manifestaciones del próximo domingo han sido convocadas por la Coordinadora andaluza de mareas blancas, UGT-A y CCOO-A, mientras que Satse y CSIF han decidido finalmente no participar.
López Olea ha manifestado que UGT y CCOO son esos sindicatos "vendeobreros" con los que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "practica su manual de convivencia", en referencia al título de su libro.
Ha agregado que Moreno ha firmado acuerdo con esos sindicatos para lograr una "paz social" que parece que no está consiguiendo, a la vista de las manifestaciones por la sanidad pública.
López Olea ha insistido en que hay una "politización absoluta y descarada por parte de la izquierda de un tema que es muy doloroso para los andaluces, como es la sanidad", y que debe ser tratado con un "ejercicio firme de oposición en las instituciones, que es donde se hace oposición al Gobierno autonómico, y no politizarlo en las calles" como pretende "hacer la izquierda".
"No creemos en las manifestaciones convocadas por los sindicatos que además son brazos políticos de los partidos políticos de izquierda", ha recalcado el portavoz adjunto de Vox.