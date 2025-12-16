Vox afirma que Moreno ha "perdido absolutamente el rumbo" tras sus palabras "machistas" sobre la "erótica del poder"

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, este martes - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha considerado este martes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha "perdido absolutamente el rumbo" del gobierno tras sus palabras "frívolas" y "machistas" sobre la "erótica del poder".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, se ha referido así a las manifestaciones realizadas por el presidente de la Junta en una entrevista publicada por El Español.

"Es que es ya de chiste, teniendo lo que tenemos encima", ha indicado López Olea, para quien esto es lo que "nos trae nuestro presidente de la Junta de Andalucía, hablar de si se entiende guapo, no se entiende guapo, o si atrae a las mujeres o no atrae a las mujeres, y esto parece ser que es lo que le preocupa".

"Se preocupa de él mismo y no le preocupa nada más", según el portavoz adjunto de Vox, quien ha indicado que lo que tenemos en Andalucía no es más que otro Pedro Sánchez, pero "vestido del PP, el Partido Popular socialista de la gaviota azul".

Ha insistido en criticar las manifestaciones del presidente de la Junta "con lo que estamos viviendo en España y en Andalucía y con los problemas que tienen los andaluces".

Las manifestaciones "frívolas" de Juanma Moreno, según López Olea, es un síntoma de que "el Gobierno andaluz está perdiendo absolutamente el rumbo". Ha indicado que mientras el acceso a la vivienda es un "problema" para los jóvenes y no tan jóvenes y con la situación que tiene la sanidad pública, el "señor Moreno Bonilla frivoliza con la erótica del poder".

En cuanto barómetro del Centra hecho público ayer lunes, ha señalado que Vox no cree en la "neutralidad" de ese centro, que no es más que el "CIS andaluz". No obstante, ha considerado que arroja un dato "revelador" y "no tiene más remedio que traslucir una realidad social que es ya imposible de ocultar", que los andaluces prefieren a Vox para "resolver sus problemas reales".

Se ha mostrado convencido de que los ciudadanos perciben lo que Vox "está haciendo en el país y en Andalucía, que no es otra cosa que trabajar para solucionar los problemas de los andaluces y de los españoles y acabar de una vez con este sistema bipartidista que está hundiendo España y a esta región".

Ha insistido en que aunque el barómetro del Centra está "maquillado" no puede evitar decir "cosas muy claras": "Que España sufre una crisis insoportable causada ya por el bipartidismo, y que Andalucía está sufriendo problemas reales y gravísimos que no se están resolviendo por el Gobierno andaluz".

Según López Olea, los ciudadanos "se están dando cuenta de que Vox es el único partido que puede hacer frente a este bloque bipartidista de la corrupción y de las políticas que arruinan la vida de la clase media y que la hacen cada día más pobre".