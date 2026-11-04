Vox afirma que quien tendría que dimitir es Sánchez, el "capo de la mafia" que ha traído "ruina y muerte"

El portavoz parlamentario de Vox, Javier Cortés, durante la rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces en el Parlamento de Andalucía. A 4 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha manifestado este miércoles que quien tendría que dimitir es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el "capo de la mafia" que ha traído "ruina, miseria y muerte" al país.

En rueda de prensa, Cortés ha indicado que la dimisión de Oscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que se produjo ayer tras su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para informar sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), es "lo de menos" porque lo "importante es la dimisión del capo, del número uno".

Se ha referido a Pedro Sánchez como la persona que "está liderando esta mafia que durante ocho años nos ha traído ruina, miseria y muerte", y ha confiado en que, en las elecciones generales del 29 de noviembre, los ciudadanos lo manden "a su casa".

"Estamos hablando de una persona que tiene a su hermano condenado, a su mujer imputada, a su entorno más cercano en prisión y que tenía un ministro que debió de dimitir justo después de Adamuz, pero hemos tenido que sufrir 116 muertes para que se vaya a su casa", ha indicado.

Para Cortés, el presidente del Gobierno tendría que haber "cesado" a Oscar Puente "a las primeras de cambio", y ha insistido en que lo hay que lograr el 29 de noviembre es que "el capo de la mafia se vaya a su casa cuanto antes".

En cuanto a la reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, el portavoz de Vox ha considerado que hay que tener "toda la precaución, que es poca" porque estamos hablando de seres humanos, y ha señalado que él no se siente seguro ahora mismo en un tren de alta velocidad.