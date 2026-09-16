Vox afirma que utilizará "todas las herramientas" para que los "delincuentes" del PSOE-A "paguen" por la corrupción

La portavoz adjunta del grupo parlamentario VOX, Paula Badanelli, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 16 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de l - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha manifestado este miércoles que utilizará "todas las herramientas" para que los "delincuentes" del PSOE-A "paguen todo el daño que han hecho" con los casos de corrupción de la etapa en la que gobernó en Andalucía.

En rueda de prensa, la portavoz adjunta del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha denunciado los "numerosos casos de corrupción del PSOE-A, que no paran de salir". "Es el partido más corrupto de la historia. Ya la pregunta sería si queda algún socialista honrado o si alguna vez lo ha habido", ha indicado.

Ha manifestado que, según se está poniendo de manifiesto en los últimos días con informes de la UCO, los socialistas "no han parado de robar, son unos delincuentes".

Ha garantizado que Vox hará todo lo que esté "en sus manos y empleará todas las herramientas que la ley nos dé" para que "acaben con sus huesos en la cárcel" y "paguen todo el daño que han hecho a nuestro país y todo lo que han robado a las clases medias".

Además, ha reprochado a los socialistas "todo lo que ha dejado de invertirse en educación, en sanidad o en infraestructuras" porque "mientras ellos estaban en prostíbulos, en saunas y robando, la pobre gente estaba sin llegar a fin de mes, pagando impuestos para que ellos se los dieran en fiestas".