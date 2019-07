Vox alerta contra las "denuncias instrumentales" de violencia de género y la Junta le acusa de dar "cifras falsas"

Publicado 04/07/2019 11:56:08 CET

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Parlamento andaluz Ángela Mulas ha defendido este jueves, en alusión a la violencia de género, el "derecho a la presunción de inocencia" de todas las personas, "incluidos los hombres", y ha expresado el rechazo de su grupo a que "se invierta dinero público a que se siga promocionando la denuncia instrumental", aquella que las mujeres utilizan "para conseguir ventajas en los procesos de divorcio". Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, le ha acusado de utilizar "cifras falsas" en esta materia.

Ha sido en el transcurso de una interpelación que Vox ha dirigido a la consejera en el Pleno del Parlamento, y donde ha abordado distintas cuestiones relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres, entre ellas, la violencia de género.

Al respecto, Mulas ha aseverado que "gran parte de las denuncias de violencia de género no tienen fundamento ni base real". "Son las llamadas instrumentales, para conseguir ventajas en los procesos de divorcio", ha abundado antes de apuntar que "pensar que todas las denuncias son verdaderas y no obedecen a otros intereses es eliminar la presunción de inocencia a todos los hombres que sean acusados, y creer que no hay mujeres mentirosas".

Ha insistido en que "la denuncia sin causa existe", y "desde Vox nos negamos a que se invierta dinero público a que se siga promocionando la denuncia instrumental y que se den por válidas denuncias sobreseídas o absuelto el acusado, que son más del 85%".

También ha llamado a "evitar que en la práctica haya tribunales específicos para un grupo de población", y ha afirmado que la Ley de Violencia de Género "ha generado numerosos problemas e injusticias sin resolver nada de lo que teóricamente pretendía".

Además, se ha preguntado "por qué se silencian los casos de violencia dirigidos contra hombres y niños", o los casos de "hombres asesinados por mujeres", y ha apostado por "proteger a la mujer sin desproteger a las demás víctimas", así como por que "la violencia se denomine intrafamiliar", con la que se haga referencia a "la violencia sobre todos los miembros de la familia".

La representante de Vox ha reivindicado el "derecho a la igualdad real entre hombres y mujeres, que implica igualdad de trato y oportunidades", y ha pedido que se defienda "de una manera sincera".

En esa línea, ha abogado por políticas que permitan "hacer realidad que una mujer pueda ser madre sin que eso le afecte a su progreso laboral o profesional", es decir, "dirigidas a acabar con la discriminación de la maternidad en el ámbito laboral". Y es que, según ha apuntado, "en España, y especialmente en Andalucía, no es la condición de mujer la que provoca tener un menor sueldo, sino la maternidad la que desequilibra la balanza entre hombres y mujeres, y con ello su progreso laboral o profesional".

También ha expresado su rechazo a "beneficiar a asociaciones, lobbys o entidades que venían siendo tentáculos políticos de los partidos", y ha apostado por "proteger con eficacia a los más débiles y destinar fondos a los que realmente lo necesitan".

"Nos oponemos a medidas discriminatorias que se imponen y a la utilización de incontables fondos públicos para resolver problemas inexistentes, crear redes clientelares y fortalecer lobbys de género que viven de ello", según ha manifestado la diputada de Vox.

Mulas ha hablado de "estrategias de la extrema izquierda, apoyada por el PSOE", basadas en "provocar un enfrentamiento social y transmitir a la sociedad sentimientos de división y agresividad", para "enfrentar a mujeres con hombres, homosexuales con heterosexuales, creyentes con agnósticos".

Por otro lado, en relación a la diversidad sexual, la diputada de Vox ha sostenido que su grupo "respeta la elección que cada persona quiera hacer sobre su realidad más íntima", pero ha apostillado que "vivimos en los tiempos en que los lobbys que se conocen como movimientos Lgtbi provocan una segregación entre homosexuales y heterosexuales y un enfrentamiento", y "la izquierda los utiliza para fines electoralistas".

Finalmente, la diputada de Vox se ha opuesto a gastar dinero "en cursillos de formación de funcionarios en ideología de género", ha llamado a "desterrar el adoctrinamiento" en dicha ideología, y a "no aplicar los Presupuestos en Andalucía para fomentar el género".

UN GOBIERNO COMPROMETIDO

De su lado, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha aseverado que el Ejecutivo andaluz está "firmemente" comprometido en la lucha y erradicación de la violencia de género y en la defensa de la igualdad de trato y la diversidad, aspectos en los que "no vamos a dar ni un paso atrás".

Así, ha espetado a la parlamentaria de Vox que la violencia de género "no es ninguna distorsión, es una tragedia, una realidad terrible y un drama", toda vez que ha insistido en que el cogobierno del PP-A y Cs "está comprometido con proteger a todos sus ciudadanos" y que así se plasma en el acuerdo de gobierno que firmaron apostando por un pacto andaluz, por defender al colectivo Lgtbi, darle visibilidad y erradicar la homofobia.

Entre las medidas que ha explicado, ha adelantado que en septiembre se va a presentar una compaña coeducativa para el fomento de la educación en valores de igualdad y respeto, toda vez que ve "fundamental concienciar a la sociedad y, para ello, pondrá en marcha campañas de sensibilización y a intensificar la prevención desde la coeducación.

Y es que, como ha insistido Ruiz tras relatar todas las medidas que ha puesto en marcha su departamento en este marco, la violencia machista se ejerce contra las mujeres "por el simple hecho de ser mujeres, y esto es un hecho constatable".

Sobre las subvenciones, después de que Vox acusara a la Junta de otorgarla a lobbies "que son tentáculos políticos", la consejera ha replicado que sobre las mismas se ejerce "un control exhaustivo" para que lleguen a sus destinatarias, mujeres en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad. "No hay ninguna subvención a dedo", ha apostillado.

Igualmente, Ruiz ha negado que se adoctrine en ideología de género en las escuelas como ha planteado Mulas, cuando ha explicado que "se educa en valores y en igualdad, no adoctrinamos ni lo haremos".

"Sus cifras son falsas, no ha recurrido a la fuente", ha reprochado la consejera de Igualdad a la diputada de Vox, a la que ha explicado que "hay un problema grave de violencia de género, que además se da entre los más jóvenes".

Así, ha aludido a los datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), órgano "sin sesgo ideológico", para señalar que "habla claramente de la persistencia de actitudes de violencia de género en nuestros jóvenes. "Creo en la independencia del poder judicial y respeto todas las medidas judiciales y sentencias", ha apostillado apuntando que recoge que en 2018 se incrementaron un 11% los litigios por este tipo de maltrato en los juzgados de menores.

Asimismo, se ha referido al Barómetro 2017 del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que revela que el 27% de la población joven entre 15 y 29 años considera que la violencia de género es una conducta normal en el seno de una pareja.

En la misma línea, y ante las acusaciones de Vox, Ruiz ha defendido que desde la Junta "no criminalizamos a los hombres", insistiendo en que "queremos educar en igualdad y en valores", así como ha reivindicado el Pacto de Estado contra la violencia machista y el Convenido de Estambul, dos documentos "con los que tenemos que estar alineados".

"No vamos a dar ni un solo paso atrás", ha insistido para zanjar su intervención exigiéndole a Vox que "cuando encuentre algún factor que demuestre que no se ha gastado el dinero público convenientemente, venga y lo denuncia, pero mientras tanto, permanezcamos unidos".