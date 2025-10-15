Vox alerta de que las "obras interminables" de la calle La Viñuela de Córdoba ponen en jaque al comercio local

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este miércoles el "penoso" estado de en el que se encuentra la calle La Viñuela, donde las "obras interminables" de peatonalización "avanzan a paso de tortuga y están poniendo en riesgo la supervivencia del comercio local".

En este sentido y en una nota, Badanelli ha señalado que "hace ya al menos cuatro años que Vox vino a esta calle a denunciar un corte absurdo, una supuesta peatonalización que no convencía ni a vecinos ni a comerciantes. Hoy el Gobierno del Partido Popular ha decidido por fin hacerla, pero lo que debería ser una mejora se está convirtiendo en un nuevo calvario para los negocios de la zona", ha afirmado.

Al respecto, la portavoz de Vox ha explicado que las obras comenzaron "hace más de cinco semanas" y, sin embargo, "apenas se ha trabajado cuatro o cinco días desde su inicio", y ha asegurado que "a mediodía, en pleno horario laboral, no hay nadie trabajando. Han cortado los árboles, levantado las aceras y la calle está completamente abandonada".

La portavoz ha señalado que desconoce si el alcalde, José María Bellido (PP) "sabe que aquí hay tiendas que viven de sus ventas, que estamos a las puertas de la campaña de Navidad, y que las ventas navideñas no empiezan el 24 de diciembre, sino a finales de noviembre".

Por ello, ha anunciado que su grupo exigirá al alcalde "que se agilicen de inmediato las obras y que, si la situación continúa, el Ayuntamiento establezca ayudas y compensaciones económicas para los comerciantes afectados", que "mo pueden seguir agonizando después de años de abandono y desprecio del Partido Popular con su mayoría absoluta".

"Si las obras no se aceleran, exigiremos que se indemnice a quienes están perdiendo su única fuente de ingresos por culpa de la ineficacia del Gobierno municipal", ha concluido Badanelli.