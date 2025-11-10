Vox Almuñécar (Granada) critica que el alcalde "malgaste el presupuesto municipal en actuaciones electoralistas"

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El coordinador local de Vox en Almuñécar, Juan Garrido, ha criticado este lunes al alcalde de esta ciudad de la costa de Granada, Juanjo Ruiz Joya, del PP, que "malgaste el presupuesto municipal en actuaciones electoralistas mientras hay calles sin asfalto ni iluminación".

En nota de prensa ha afeado "su falta de soluciones a los problemas reales de vivienda de los vecinos de Almuñécar", mientras estaría "disparando con pólvora del rey a cargo de los presupuestos municipales con obras que no atienden a un proyecto de ciudad, sino que solo atienden a su agenda personal de inauguración y foto propagandística de cara a las elecciones municipales de 2027, para las que parece que anda muy nervioso".

Juan Garrido critica el nuevo proyecto de remodelación del Paseo de la Caletilla impulsado por el alcalde, cuya inversión aproximada será de dos millones de euros: "es un presupuesto desorbitado para lo que realmente requiere la obra".

"Y más allá de ese proyecto, en Almuñécar hay muchas urbanizaciones que a día de hoy no tienen ni asfaltado ni alumbrado, y para Vox es del todo incomprensible que el alcalde con esos dos millones de euros no priorice solucionar estos problemas que rozan lo tercermundista".

En palabras de Juan Garrido, además de referirse al elevado coste de la obra, el proyecto también va a suponer la peatonalización del Paseo de la Caletilla: "con ello se va a privar de que circulen los vehículos y se va a expulsar a los almuñequeros para convertirlo en una zona en la que se prioriza al veraneante".

"Todo esto va muy en línea con la Agenda 2030 que el PP defiende con uñas y dientes, en la que expulsan a los vecinos de Almuñécar y los alrededores, que son los que verdaderamente hacen vida aquí, obligándoles a tener que hacer un rodeo considerable a partir de que se ejecute la obra".

El coordinador local de Vox también critica que el alcalde "no priorice el gasto en actuaciones que verdaderamente mejoren el bienestar de la ciudadanía y que aporten soluciones al problema de la vivienda".

En opinión de Garrido, "bien haría el señor Ruiz Joya en preocuparse por mejorar los servicios básicos, o en instar a la Junta a ampliar el horario del pediatra de La Herradura, y sobre todo en invertir para activar y desarrollar el PGOU con el objetivo de que los jóvenes y las familias de aquí puedan tener un futuro próspero. Pero nada de eso se está dando, lo que demuestra cuáles son las verdaderas prioridades del alcalde, que están enfocadas a gastar en fotos y titulares".

Ha concluido el coordinador de Vox manifestando que "el alcalde está malgastando el dinero de los almuñequeros en actuaciones con un marcado carácter electoralista, al hacer coincidir el final de las obras del Paseo de la Caletilla con las elecciones municipales de 2027, lo que reafirma la idea de que el señor Ruiz Joya no tiene en su mente la idea de gestionar el presupuesto de Almuñécar para mejorar la vida de los vecinos, sino en gastarlo en una operación de propaganda personal".